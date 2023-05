Entenda como as empresas podem facilitar a tomada de decisões a partir da análise de dados

A Denodo, empresa especialista em gerenciamento de dados, promoveu no dia 18 de abril o webinar “Por que a democratização de dados é fundamental na análise moderna”, que foi conduzido por Guilherme Duarte, líder técnico da organização para a América Latina. O especialista explicou como os negócios podem melhorar sua tomada de decisões a partir da análise de dados, sem descuidar da governança, e ainda analisou diferentes arquiteturas de gerenciamento de dados.

Primeiramente, Duarte esclareceu que o termo "democratização de dados" implica proporcionar aos membros de uma empresa um acesso fácil ao expertise técnico ou de negócios, sem a necessidade de treinamentos extensivos e custosos. "A democratização de dados é um dos pilares para melhorar a tomada de decisões", argumenta o especialista.

"Essa melhoria ocorre por meio da agilidade na tomada de decisões baseadas em dados em todos os níveis da organização e da democratização do acesso a todos os dados disponíveis".

Empresas ainda encontram desafios para democratizar dados

A democratização foca em quatro áreas principais: desenvolvimento de aplicação, data e analytics, design e conhecimento. "Democratizar não é só prover os dados em si, mas fazer isso de forma simples, não criar barreiras para o acesso ao dado", pontua Duarte. Apesar da relevância do tema, muitas empresas ainda tomam suas decisões sem analisar dados previamente. É o que revela um estudo recente da Denodo, realizado com mais de 180 empresas ao redor do mundo, das quais 62% reportaram que mais da metade dos dados gerados na companhia ou coletados jamais são utilizados. Além disso, 72% das empresas entrevistadas contaram que menos da metade dos funcionários utiliza dados em seu dia a dia para conduzir trabalhos e tomar decisões.

"As empresas precisam investir melhor na distribuição e entrega desses dados, para permitir que seus funcionários trabalhem com melhor eficiência", aconselha o líder técnico da Denodo. Para isso, as organizações devem se atentar a alguns pontos. Em primeiro lugar, é preciso priorizar o autosserviço, isto é, garantir que os dados certos são fáceis de encontrar e usar diretamente pelos usuários que vão tomar decisões. Em segundo lugar, promover a confiança nos dados, garantindo consistência na semântica, segurança e governança destes. Por fim, deve-se prover suporte a variados perfis, desde usuários de negócios e executivos até analistas e cientistas de dados.

Duarte comentou, ainda, que as políticas de segurança não devem estar centradas na ponta de consumo: "Isso seria um erro. Uma vez que inserimos políticas de segurança de controle de acesso nas camadas de consumo do dado, qualquer pessoa que utilize uma outra camada para consumir o dado está burlando essas camadas de segurança que foram criadas". Em seguida, afirmou que o fator mais importante é a flexibilidade, ou seja, ter uma camada que permita criar as políticas de uma maneira centralizada, se aplicar a todas as fontes e usufruir das estruturas ou políticas de segurança que já tenham sido elaboradas nas camadas de origem.

No entanto, tais procedimentos nem sempre são fáceis de executar, pois grande parte das empresas enfrentam ainda barreiras relacionadas à organização dos dados. Uma delas é o chamado caos digital, quando uma organização apresenta um emaranhado de dados e sistemas espalhados por diversos locais. Outro empecilho é a complexidade excessiva de alguns sistemas. Governança e segurança de dados são um desafio adicional. Para ilustrar o último ponto, o palestrante citou um estudo da Harvard Business Review, que constatou que 70% dos funcionários de empresas têm acesso a dados que eles não deveriam acessar.