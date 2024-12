Como Business Analytics está transformando empresas brasileiras na era dos dados

O cenário empresarial brasileiro está passando por uma transformação significativa, impulsionada pela crescente adoção de tecnologias digitais e pela necessidade de tomar decisões baseadas em dados. Nesse contexto, o Business Analytics (BA) tem se destacado como uma ferramenta fundamental para as organizações que buscam obter insights valiosos a partir de grandes volumes de informações.

Business Intelligence (BI) concentra-se em fornecer uma visão clara do estado atual e passado da empresa. Ele utiliza dados históricos e atuais para criar relatórios e dashboards que respondem à pergunta "O que aconteceu?". O BI é essencial para monitorar o desempenho da empresa, identificar tendências e padrões, e fornecer insights sobre o estado atual do negócio.

O mercado de Business Analytics no Brasil

O mercado brasileiro de Business Analytics tem apresentado um crescimento expressivo nos últimos anos. Segundo dados da Mordor Intelligence, o mercado brasileiro de Data Analytics deve chegar a US$ 3,41 milhões em 2024 e atingir um CAGR (taxa de crescimento anual composto) de 10,12% até 2029, alcançando US$ 5,53 milhões. Esse crescimento é impulsionado pelo aumento da eficiência dos negócios e o uso expandido de Internet das Coisas (IoT), big data e análises baseadas em Software-as-a-Service em diversas indústrias.

Apesar do crescimento do mercado, as empresas brasileiras ainda tem muito o que amadurecer quando o assunto é Business Analytics. Uma pesquisa da PwC em parceria com a Fundação Dom Cabral mostra que a maturidade das empresas brasileiras em relação à transformação digital é de 3,3 em uma escala que vai de um a seis. Isso revela um grande potencial para evolução do ecossistema de inovação no país.

Já um estudo recente realizado pela Growth Loovers em parceria com a KPMG Brasil revelou dados preocupantes sobre o acesso e uso de dados nas empresas brasileiras. A pesquisa, que contou com a participação de 265 pessoas de empresas de diversos portes, mostrou que 64% das empresas brasileiras não têm acesso fácil às principais métricas do próprio negócio.