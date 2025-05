MXM Sistemas lança solução para combater apagão analítico nas empresas

Enquanto o Índice de Transformação Digital Brasil (PwC/FDC 2024) mostra que a adoção da inteligência artificial pelas empresas brasileiras teve salto de 50%, a dimensão "decisões orientadas por dados" regrediu 10% – apenas 14% das empresas priorizam investimentos em analytics. Neste cenário, a MXM Sistemas lança o MXM-BI, solução que reduz em 80% o tempo de análise estratégica com integração nativa ao ERP, combatendo os três principais obstáculos apontados pela pesquisa: falta de capacitação (45%), infraestrutura inadequada (49%) e governança ineficiente (41%).

A gravidade desses dados, de acordo com Guilherme Carrullo, CEO da MXM Sistemas, reflete dois desafios críticos: a imaturidade analítica das empresas e a baixa prioridade da liderança em investimentos tecnológicos. “Implementar Business Intelligence (BI) e capacitar equipes para decisões baseadas em dados deixa de ser uma opção – é urgência estratégica para qualquer organização que queira competir no mercado atual. E o investimento no MXM-BI é um passo fundamental para seguir inovando em um mercado que demanda soluções efetivas”, afirma o executivo.

O monitoramento de KPIs em tempo real reduz custos e aumenta a eficiência operacional da empresa, que passa a contar com análises preditivas que auxiliam na identificação de tendências e antecipação de cenários. “Em tempos em que dados valem mais do que ouro, adiar a implementação do BI é um erro que pode custar caro. A cultura data driven e a importância de se tomar decisões baseadas em dados ao invés do achismo não é o futuro, faz parte das necessidades das companhias, que enfrentam um mercado cada vez mais competitivo e buscam se sobressair ”, completa Carrullo.

O MXM-BI, solução desenvolvida para transformar dados em decisões estratégicas, funciona integrado ao ERP MXM-WebManager, oferece dashboards interativos e análises avançadas com visões de controller, financeiro e compras.

“O nosso diferencial está no suporte premium e na automatização. Não é necessário extrair uma base de dados e informação do ERP para imputar em outra ferramenta. Com o MXM-BI, a ferramenta de inteligência de dados automaticamente lê e direciona os dados corretos para a base de dados, refletindo as visões de análise para a empresa, seja para os setores operacionais ou para a alta diretoria”, conclui Rafael Terra, CTO da MXM Sistemas.