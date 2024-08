Inteligência de mercado poderia ser melhor explorada por empresas brasileiras

O potencial da área de inteligência de mercado, responsável pela análise de dados que orienta decisões empresariais, não é totalmente explorado por empresas brasileiras. Essa é uma das conclusões do Mapa da Inteligência de Mercado, pesquisa elaborada pela Análise Econômica, consultoria econômico-financeira nativa digital, que ouviu mais de cem profissionais de grandes empresas, associações e startups.

Majoritariamente, as áreas de inteligência de mercado das empresas brasileiras são pequenas, com apenas um ou dois colaboradores (40,9%), e as áreas que mais demandam análises são as de vendas (58,5%) e marketing (15,9%), seguidas pelas áreas de produtos (5,3%), compras, financeiro e alta gestão (cerca de 3,2% cada).

“A inteligência de mercado permite que as empresas compreendam melhor o ambiente competitivo, identifiquem tendências emergentes e antecipem mudanças. Essa capacidade de análise e previsão é fundamental para a tomada de decisões informadas, com mitigação de riscos e identificação de novas oportunidades de crescimento”, afirma Franklin Lacerda, CEO da Análise Econômica.

Tipos de dados e entregas Grande parte das áreas de inteligência de mercado (86%) lida com informações externas, sendo mais utilizados dados sobre empresas concorrentes (22%), público-alvo (19,9%), produção do setor (19,5%), macroeconômicos (18,3%), de geolocalização (14,5%) e outros (5,8%). Os principais fornecedores são consultorias (41,9%), associações do setor (18,9%), startups (12,2%) e birôs (9,5%). Os times são alocados dentro de departamentos de vendas/comercial (32,9%), marketing (32,9%), planejamento estratégico (17,8%) ou em outros departamentos menos comuns (16,4%), como financeiro, operações, inovação e produtos. E os softwares/aplicativos mais utilizados pelas áreas de inteligência de mercado são Excel (41%), Power BI (24%) e PowerPoint (19%). “O Excel reina, o que remete a uma infraestrutura de dados pouco desenvolvida em boa parte das empresas brasileiras. Há um espaço enorme para uso de novas ferramentas que tornem os dados cada vez mais seguros e relevantes ao negócio, desde planejamentos até tomadas de decisão”, pondera o CEO da Análise Econômica.