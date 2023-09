A transformação digital e os negócios inteligentes no Brasil

Grupo ONE Digital Services

O Brasil é um país de contrastes e desafios, mas também de oportunidades e potencial. Em meio à crise econômica, social e ambiental que o país enfrenta, há um movimento de transformação digital que está mudando a forma como os negócios são feitos. São os chamados negócios inteligentes, que usam a tecnologia para otimizar processos, reduzir custos, aumentar a produtividade, melhorar a experiência do cliente e gerar valor para a sociedade.

O que são negócios inteligentes? Negócios inteligentes são aqueles que usam a tecnologia para criar soluções inovadoras, eficientes e sustentáveis para os problemas e demandas do mercado e da sociedade. Eles se baseiam em dados, análises, inteligência artificial e outras ferramentas digitais para automatizar processos, personalizar produtos e serviços, melhorar a tomada de decisão e gerar valor para os clientes, parceiros, colaboradores e stakeholders. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES), os negócios inteligentes são caracterizados por quatro pilares: conectividade, interatividade, agilidade e adaptabilidade. Eles se conectam com diferentes fontes de informação, interagem com os usuários de forma dinâmica e personalizada, respondem rapidamente às mudanças do ambiente e se adaptam às necessidades e preferências dos clientes. Os negócios inteligentes podem ser aplicados em diversos setores da economia, como indústria, comércio, serviços, saúde, educação, agricultura, energia, transporte, finanças, entretenimento e governo. Eles podem ser aplicados em tanto startups quanto em empresas tradicionais que se reinventam com a tecnologia.

A importância dos negócios inteligentes para o Brasil Os negócios inteligentes são importantes para o Brasil por vários motivos. Primeiro, porque eles contribuem para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do país, gerando empregos, renda, inovação, competitividade, inclusão e sustentabilidade. Segundo, porque eles ajudam a superar os desafios que o país enfrenta, como baixa produtividade, desigualdade, pobreza, corrupção, violência, poluição e crise climática. Terceiro, porque eles aproveitam o mercado consumidor, a diversidade cultural, a riqueza natural, a criatividade e o espírito empreendedor do país. De acordo com um estudo da consultoria McKinsey, os negócios inteligentes podem adicionar até 2,2 trilhões de reais ao Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro até 2030, representando um aumento de 15% em relação ao cenário atual. Além disso, eles podem gerar até 12 milhões de novos empregos e reduzir em até 22% as emissões de gases de efeito estufa do país. Dessa forma, fica claro que os negócios inteligentes são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil, aproveitando as tecnologias digitais para gerar prosperidade compartilhada e melhorar a vida das pessoas.

Casos de sucesso Os negócios inteligentes já estão gerando impactos em diferentes áreas da economia brasileira. Conheça alguns exemplos inspiradores: Agricultura inteligente: startups como Agrosmart, Agrotools e Horus Globe usam internet das coisas (IoT), big data e inteligência artificial (IA) para aumentar a produtividade e sustentabilidade na agricultura brasileira. Sensores e imagens de satélite geram insights sobre clima, solo e saúde das plantações. Saúde inteligente: a Docway desenvolveu uma plataforma de telemedicina que conecta pacientes a médicos remotamente. Isso expande o acesso aos cuidados médicos em regiões afastadas. A Health Tech também usa IA para fazer diagnósticos médicos precisos. Cidades inteligentes: em parceria com a IBM, o Rio de Janeiro implementou o Centro de Operações Rio, que integra dados de diversos órgãos para melhorar a gestão da cidade. Isso reduziu os engarrafamentos em 30% e os crimes em 20%. Serviços financeiros: o Banco Original usa chatbots com IA no atendimento aos clientes, oferecendo interações rápidas e personalizadas. Já a área de antifraude do Itaú utiliza aprendizado de máquina para detectar transações suspeitas. Varejo inteligente: a Lu, do Magazine Luiza, interage com consumidores no WhatsApp, respondendo dúvidas e direcionando para produtos pertinentes. Isso resultou em maior conversão de vendas. Logística inteligente: a startup Loggi usa machine learning para calcular rotas mais eficientes e prever demanda, reduzindo custos em até 30% na logística para empresas como iFood e Mercado Livre.

Desafios para a expansão dos negócios inteligentes Apesar do grande potencial, os negócios inteligentes ainda enfrentam desafios para se expandir no Brasil: Falta de mão de obra qualificada em tecnologias como inteligência artificial, ciência de dados e computação em nuvem. É preciso investir mais em capacitação profissional e em cursos de graduação e pós-graduação nessas áreas.

Dificuldade de acesso a capital para investimentos em inovação, especialmente para startups. O governo poderia facilitar o financiamento por meio de linhas de crédito, fundos de investimento e incentivos fiscais.

Ambiente regulatório complexo e burocrático, que desestimula a inovação. É preciso mais diálogo entre governo e setor privado para construir marcos legais adequados.

Resistência cultural à transformação digital em alguns setores e empresas. Lideranças precisam estimular uma mentalidade ágil e aberta à experimentação de novas tecnologias.

Infraestrutura digital deficiente em algumas regiões do país, com falta de conectividade e computação em nuvem. O governo poderia acelerar os investimentos em banda larga e data centers.

Falta de confiança no uso ético e responsável dos dados. As empresas devem ser transparentes e garantir a privacidade e segurança das informações dos clientes. Superar esses obstáculos requer mobilização dos setores público e privado. Com as condições adequadas, os negócios inteligentes podem florescer no Brasil e impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país de forma inclusiva e sustentável. Há muito trabalho a ser feito, mas o futuro é promissor.