Em um mundo em constante evolução, a busca por soluções sustentáveis é essencial para garantir um futuro próspero e equilibrado para as próximas gerações. No Brasil, um país mundialmente conhecido por usa biodiversidade e riquezas naturais, promover o desenvolvimento econômico de forma responsável e sem abrir mão da sustentabilidade é crucial, e o uso de tecnologias inovadoras é fundamental para enfrentar os desafios ambientais, socioeconômicos e impulsionar a transição para uma economia mais verde e resiliente.

Investindo em soluções tecnológicas sustentáveis, o Brasil pode aliar crescimento econômico com a preservação do meio ambiente, garantindo a qualidade de vida das gerações presentes e futuras.

Conciliar desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente não é simples: os crescimentos industrial e populacional demandam mais recursos naturais, e isso pode levar a uma maior pressão sobre os ecossistemas vulneráveis. Além disso, a infraestrutura deficiente e a falta de políticas integradas dificultam a implementação efetiva de práticas sustentáveis em diferentes setores.

A tecnologia financeira (Fintech) também está contribuindo para a sustentabilidade, com iniciativas que incentivam práticas responsáveis e sustentáveis no setor financeiro. E o Brasil se destaca na busca pela inovação ao anunciar a primeira fábrica de carros voadores no país, uma tecnologia que promete, no longo prazo, revolucionar o transporte urbano.

A eletromobilidade, por exemplo, está ganhando destaque no país, com a adoção crescente de veículos elétricos e a expansão da infraestrutura de recarga. Os biocombustíveis também estão em ascensão, tornando-se uma alternativa mais limpa aos combustíveis fósseis e colocando o Brasil como destaque global nesse segmento.

A tecnologia financeira, por sua vez, pode promover o investimento responsável em projetos sustentáveis e incentivar a economia circular, impulsionando negócios e iniciativas que considerem o ciclo de vida dos produtos e reduzam o desperdício. Já a fabricação de carros voadores tem o potencial de aliviar a pressão sobre as vias urbanas, reduzir o tráfego e diminuir a pegada ambiental do transporte individual.

A adoção de veículos elétricos e biocombustíveis ajuda a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e a poluição do ar, melhorando a qualidade do ar nas áreas urbanas e reduzindo os impactos das mudanças climáticas. Além disso, o incentivo à mobilidade sustentável, como o uso de bicicletas e transportes coletivos eficientes, pode reduzir o congestionamento e o consumo de combustíveis fósseis.

Casos de sucesso no Brasil

Conheça alguns cases de sucesso brasileiros no uso de tecnologia para promover a sustentabilidade, tanto da iniciativa privada quanto do governo:

Natura: a empresa de cosméticos se comprometeu a ser 100% sustentável até 2030. Ela usa ingredientes naturais e recicláveis em seus produtos, e tem um programa de reciclagem para embalagens.

Banco do Brasil: um dos maiores bancos do país, o Banco do Brasil tem, como parte de seu compromisso de responsabilidade ambiental, um programa de energia renovável. Além disso, investe em projetos de preservação ambiental.

Embraer: a empresa de aviação se comprometeu a reduzir suas emissões de carbono. Para tanto, está desenvolvendo novos aviões mais eficientes em termos de combustível e investindo em tecnologias de energia renovável.

Vale: a mineradora que se comprometeu a ser neutra em carbono até 2050. Ela está investindo em projetos de energia renovável e desenvolvendo novas tecnologias para reduzir as emissões de suas operações.

Entre as empresas de TI, principalmente no que se refere a software, alguns destaques são:

Totvs: a empresa, que é uma das maiores desenvolvedoras de software do Brasil, tem adotado medidas para reduzir o impacto ambiental de suas operações. Ela implementou práticas de eficiência energética em suas fábricas e está desenvolvendo soluções de software que ajudam seus clientes a serem mais sustentáveis.

Algar Tech: a empresa de tecnologia da informação e comunicação adotou práticas sustentáveis em suas operações, como a utilização de equipamentos com maior eficiência energética. Além disso, está desenvolvendo soluções de software que contribuem para a sustentabilidade ambiental.

CI&T: a empresa de tecnologia da informação e serviços de software tem um forte compromisso com a sustentabilidade. Uma das iniciativas para reduzir o impacto ambiental de suas operações é o desenvolvimento de soluções de software que ajudam seus clientes a serem mais sustentáveis.

O Brasil é referência mundial em energias renováveis, especialmente na área de biocombustíveis, que reduzem a emissão de gases de efeito estufa, contribuindo para o cumprimento das metas globais de redução das mudanças climáticas. Conheça algumas das principais empresas do setor:

Petrobras Biocombustível (PBio): a subsidiária da Petrobras é a maior produtora de biodiesel do Brasil. Fundada em 2005, tem unidades de produção em seis estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná.

BSBIOS (Biodiesel Sustentável do Brasil): a empresa privada é a segunda maior produtora de biodiesel do país. Foi fundada em 2005, e tem unidades de produção em três estados: Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Brasil Ecodiesel (BE): a empresa privada é a terceira maior produtora de biodiesel do país. Fundada em 2005, tem unidades de produção no Rio Grande do Sul e no Paraná.

Granol (Granol Biodiesel): a quarta maior produtora de biodiesel do Brasil é uma empresa privada fundada em 1944. Tem unidades de produção em três estados: São Paulo, Mato Grosso e Paraná.

Oleoplan (Oleoplan Biodiesel): quinto lugar no ranking de produtoras de biodiesel no Brasil, a empresa privada foi fundada em 1995, e tem unidades de produção em São Paulo e no Paraná.