Emprego na área de tecnologia da informação cresce no Brasil, apesar da crise econômica global

Em um cenário de inflação alta e de perda do poder de compra, como o que os brasileiros estão enfrentando neste início de segundo semestre, é natural que muitos profissionais comecem a vasculhar o mercado em busca de oportunidades melhores. A boa notícia para quem é do ramo da tecnologia da informação é que a demanda por profissionais da área está alta.

Segundo um dos relatórios “Insight Reports 2022”, publicado pela Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação do Paraná (Assespro-PR), entidade que representa de forma empreendedora e política as empresas privadas nacionais produtoras de tecnologia no estado do Paraná, o número de vínculos ativos, ou seja, de profissionais de TI com contrato em vigência, tem subido no país. No final de 2020, eram 501,4 mil vínculos ativos, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. No Paraná, no entanto, foi registrado crescimento de 10%, número bem superior à média nacional.

Com 31,7 mil vínculos ativos na área de TI, o estado respondia em 2020 por 6% do montante nacional e ocupava o sexto lugar no ranking brasileiro. A liderança era com São Paulo, com 214,7 mil vínculos empregatícios na área de tecnologia.

Entre as cidades paranaenses, a capital Curitiba concentrava mais de 50% dos vínculos ativos, seguida de Maringá, com 13%, e Londrina, com 11%. Apesar de ter apenas 0,7% das vagas, Ponta Grossa foi o município que apresentou o maior salto, com um aumento de 80% no número de empregos em TI. Isso aponta como a cidade, que sempre foi conhecida pela sua força no agronegócio e indústrias de celulose, tem se voltado aos investimentos na geração de tecnologia.

Os dados para o estudo foram coletados na base da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério da Economia.

Áreas de maior crescimento O relatório se destaca por indicar quais são as áreas que concentram mais trabalhadores e, também, as que tiveram maior crescimento. No Brasil, a área de Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda teve mais de 118 mil vagas (24% do total), seguida de Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação, com 99,7 mil (20%); e Consultoria em Tecnologia da Informação, com 76,6 mil (15%). Já no Paraná, Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação foi a principal área, com 8,7 mil vagas (27%), seguida de Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não Customizáveis, com 6 mil (19%). Mas as maiores taxas de crescimento de emprego no ramo de serviços em TI foram registradas no segmento de Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet: 27% no Brasil e 22% no Paraná.

Startups e grandes empresas são as geradoras de emprego Outros estudos confirmam o aquecimento do mercado de trabalho na área de TI. No início de 2022, enquanto os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registravam uma taxa de desemprego de 11,1%, o equivalente a 11,95 milhões de pessoas à procura de um trabalho, o que se via na área da tecnologia era empresas contratando. Segundo um relatório divulgado pelo site de vagas.com.br, em 2021, o setor de tecnologia foi um dos que mais contratou, abrindo mais de 100 mil vagas. E neste momento, startups como Linte, SuperAutor, Paylivre, Opah, Attri, Pulsos Desbrava, Dito, Ubots e Uello estão com mais de 200 oportunidades de emprego com processos seletivos abertos. Hoje, o Brasil é o 10º maior mercado do mundo no segmento da Tecnologia. Na América Latina, o país lidera e responde por 40% do total, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), que projeta crescimento de 14,3% nos investimentos em tecnologia da informação no país em 2022, apesar da inflação e do ano eleitoral. Quando a Abes começou a publicar o estudo, em 2004, o Brasil tinha 36% de participação na América Latina. Os resultados do país devem alavancar o segmento de tecnologia da informação na América Latina nos próximos anos, onde a expectativa é que o setor cresça acima do PIB mundial e para a região até 2023. A pesquisa do site vagas.com.br ainda apontou que as funções mais procuradas na área foram as ligas à atividade de programação, porém o campo de TI é vasto e conta com a versatilidade dos profissionais para desempenhar trabalhos em diferentes frentes, como Manutenção, Produtos, Dados e Suporte, entre outras. Todas essas áreas estão presentes no setor econômico, tanto em empresas privadas quanto públicas, passando pela área do transporte, indústria, saúde, comércio e entretenimento, entre outros.