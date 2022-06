CommScope fornece milhares de access points para escolas do Paraná

O governo do Paraná vai ampliar o acesso à internet no estado e aprimorar a qualidade da conexão oferecida à rede pública de ensino com a aquisição de 23,5 mil access points da CommScope, empresa líder na área de equipamentos para infraestrutura de acesso à internet no mercado educacional. “Essa rede será a maior da América Latina com access points CommScope RUCKUS”, destaca Marcelo Oliveira, diretor de vendas da CommScope no Brasil para essa linha de produtos.

A estrutura, que vai beneficiar cerca de 2 mil escolas e mais de 900 mil alunos em todo estado do Paraná, permitirá que estudantes e professores tenham acesso aos programas lançados recentemente pela gestão estadual e que dependem de conexão à internet, como o EduTech, e e disciplinas como Inglês, Robótica, Redação e Matemática Gamificada. “Estamos investindo em infraestrutura para oferecer uma conexão de alta qualidade, com todas as escolas conectadas”, afirma o secretário de Estado da Educação e do Esporte do Paraná, Renato Feder.

“O principal desafio nesse projeto foi o tamanho da rede, que precisava ter capacidade de suportar cerca de 600.000 usuários simultâneos, pois o governo do Paraná teve a preocupação positiva de buscar uma solução capaz de suportar a ampliação da rede”, destaca Oliveira, diretor de vendas da CommScope no Brasil para a linha RUCKUS. Foram utilizados access points CommScope RUCKUS modelos R320 e R350, APs internos compactos que trazem a tecnologia de otimização de performance patenteada.

Para esse projeto, a CommScope contou com seu parceiro de negócios Seger Technology, empresa que conta com engenheiros especializados em desenho de solução e consultoria técnica certificada. “Questões como facilidade de instalação, escalabilidade e qualidade dos equipamentos foram essenciais para a escolha da solução que foi fornecida ao governo do Paraná”, destaca Denilson Izepe, diretor comercial da Seger.