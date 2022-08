AZ Armaturen elimina problemas de conexão e se conecta à IoT com equipamentos Ruckus

Fabricante de válvulas especiais há 60 anos, a AZ Armaturen é uma empresa de origem alemã e uma das mais respeitadas companhias em seu segmento em todo o mundo. Seus produtos são utilizados em processos críticos, em indústrias químicas, petroquímicas, siderúrgicas, petróleo e gás e mineração, entre outras áreas. Além da filial no Brasil (localizada em Itatiba, no interior de São Paulo), a AZ Armaturen possui unidades fabris na China e na África do Sul, bem como centros de serviços espalhados por toda a Europa.

Disposta a conectar de forma eficiente e confiável os cerca de 200 funcionários da unidade brasileira (que é responsável pelo atendimento de toda a América Latina e conta com um moderno parque fabril de 25.000 m²), além de levar o acesso à internet a equipamentos de sua fábrica, a empresa contratou a Maminfo. Com uso de soluções CommScope RUCKUS, a integradora resolveu os problemas anteriores de conectividade sem fio enfrentados pela AZ Armaturen.

“A solução de Wi-Fi que tínhamos instalada anteriormente na nossa empresa não atendia às nossas necessidades”, explica Alexander Schmidt, CEO da AZ Armaturen. “O sinal oscilava muito, a perda de conexão era frequente. Precisávamos de uma solução robusta, que aguentasse a demanda e os desafios do ambiente fabril, para diminuir a dependência da conexão cabeada”, destaca Schmidt.

Foram utilizados no projeto a linha de APs RUCKUS outdoor (equipamento ideal para ambientes externos, como estádios, escolas e cidades inteligentes) e APs RUCKUS indoor, que incorporam as tecnologias patenteadas RUCKUS e proporcionam alto desempenho mesmo em ambientes com altos índices de interferências. “Com o uso dos access point da RUCKUS Networks, a AZ Armaturen pode finalmente contar com a qualidade e confiabilidade necessária para sua rede wireless”, ressalta Marcelo Oliveira, líder da área de vendas de soluções RUCKUS Networks no Brasil.

“Depois que Maminfo implementou os novos equipamentos e configurou a rede de forma adequada, os funcionários não reclamam mais da rede sem fio, foi possível adotar uma solução de telefonia VoIP, reduzindo os custos, e colocar nossos tornos CNC para trabalhar conectados ao Wi-Fi”, afirma Schmidt, da AZ Armaturen.

Os tornos CNC são máquinas utilizadas na fábrica da AZ Armaturen para a usinagem de peças. Como anteriormente eles estavam conectados em uma rede wireless instável, na maioria das vezes o operador era obrigado a carregar em um pendrive o programa com os parâmetros utilizados na máquina para a produção de cada peça, para só então passar as informações para as máquinas.

Agora, a empresa pode tirar proveito da internet das coisas (IoT). “Após a implantação de uma rede wireless estável, é possível pegar o programa diretamente da rede, aumentando a produtividade e reduzindo o tempo gasto nesse processo, que é realizado várias vezes ao dia”, destaca o CEO da AZ Armaturen. O executivo destaca que a solução adotada também é adequada ao projeto de ampliação da fábrica, pois será capaz de atender o aumento na demanda e também a maior área de cobertura.

“Nosso maior desafio nesse projeto era lidar com um ambiente desgastante para os equipamentos, no qual é preciso trabalhar com fatores como a variação de temperatura, presença de poeira e umidade, entre outros”, lembra Adriano Marcelo, CEO da Maminfo. Segundo o executivo, o primeiro passo foi a realização de um site survey nas instalações da empresa. “Em geral, os problemas de Wi-Fi são causados por um planejamento ruim da rede sem fio”.

E a análise do ambiente identificou problemas como a falta de gerenciamento centralizado, baixa densidade, alcance limitado do sinal e perda de conectividade frequente, devido ao grande número de acessos, volume que os APs utilizados anteriormente não suportavam. Todas essas questões foram resolvidas com o novo projeto e o uso das soluções RUCKUS Networks, da Commscope.