Startup Sitehop inicia expansão mundial pelo mercado brasileiro

A Sitehop, empresa inglesa especializada em segurança cibernética, com sede em Sheffield, Reino Unido, que oferece processamento de dados criptografadas com latência ultrabaixa (<1μs) para redes de nuvem e telecomunicações para datacenters, telcos e o mercado corporativo, escolheu o Brasil para iniciar seu processo de expansão mundial. A empresa recebeu investimentos da NPIF-Mercia Investment e assim direcionou recursos para o crescimento também nos Estados Unidos, Índia e Norte da Europa.

“Estamos animados com nossa chegada no Brasil pelo grande potencial local, principalmente junto aos mercados de Infraestrutura de Comunicação e Conectividade”, diz Krister Almström, diretor de desenvolvimento de negócios. “Acreditamos que aqui centralizaremos nossa operação para outros países da América Latina”, acrescenta.

Os planos da empresa para o Brasil incluem escritório em São Paulo, parcerias com canais de distribuição em todo o país, contratação de funcionários e futuramente a construção de uma fábrica. “Nossa intenção é ganhar clientes de grande porte no primeiro ano de operação”, prevê Almström. “Nossa linha de produtos vai revolucionar o mercado brasileiro, pois vamos preencher uma lacuna importante no mercado de segurança”, acrescenta.

A Sitehop constatou que os atuais sistemas de criptografia de software tornam as redes de comunicação mais lentas, impactando em atraso ao sistema. Os fornecedores de infraestruturas de comunicações enfrentam a opção de incorrer em custos adicionais significativos, estabelecendo capacidade extra de fibra para minimizar a latência causada pela encriptação ou operar sem ela (criptografada), criando riscos empresariais elevados.

Com objetivo de superar esse desafio, a Sitehop lançou a série SAFE, produtos que fornecem às redes atuais e de próxima geração os mais altos níveis de segurança e a menor latência. Trata-se de hardware compatível com o protocolo IPsec com largura de banda full duplex de 200 Gbps com latência inferior a 1µs (<1 microsegundos) reduzindo a carga dos servidores de aplicativos a praticamente a zero. O hardware pode ser atualizado remotamente para aproveitar as atualizações mais recentes dos padrões de criptografia – sendo capaz também de equipar a plataforma com algoritmos personalizados.

“Altamente escalável, a série SAFE permite que vários dispositivos possam ser usados ​​para aumentar o volume de dados tratados, pois não ficam localizados em uma plataforma central. Ainda, a solução reduz drasticamente o consumo de energia elétrica comparado o mercado em geral, com desempenho superior em velocidade, segurança, escalabilidade e usabilidade”, disse eles da Sitehop.

A empresa será comandada no Brasil por Krister Almström, com mais de 30 anos de experiência na liderança de negócios internacionais nas áreas de TI, Segurança da Informação e Telecomunicações (Soluções Wireless), como também nos setores de fabricação de cabos e energia renovável.