A VPN é coisa do passado?

As empresas estão nas nuvens literalmente. Para dar a dimensão disto, a cloud computing já representa, em média, 42% do processamento nas empresas do Brasil, segundo a Pesquisa Anual do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Fundação Getúlio Vargas (FGVcia). Mas, à medida que as organizações movem seus aplicativos de negócios para vários ambientes cloud, surgem muitos desafios, especialmente para a proteção de dados, cujo cenário é desanimador, com pragas cibernéticas assolando implacavelmente todas as corporações.

A adoção da nuvem, somada às transformações dos modos de fazer corporativos, especialmente o trabalho híbrido, tornaram muitas tecnologias de proteção de dados obsoletas. É o caso das tradicionais VPNs (rede virtual privada), que ficaram ultrapassadas diante da acirrada disputa de gato e rato –cibercrime e empresas vítimas de ataques (nesta ordem mesmo)– por não acompanharem a verdadeira disrupção dos criminosos.

Para substituí-las, empresas especializadas em cibersegurança desenvolveram soluções de Private Access, baseadas na tecnologia ZTNA (Zero Trust Network Access), uma evolução das VPNs. Criada dentro do princípio de Zero Trust e do escopo necessário à gestão de acesso anytime anywhere anydevice, o ZTNA é uma estrutura de segurança e acesso a workloads e aplicações multicloud, com controles e políticas de proteção, baseados em contexto.

Nas redes virtuais privadas isso não ocorre. Portanto, o maior problema da VPN é permitir ao usuário, em sua casa, acessar toda a rede da empresa, todas as informações que estão nela, mediante o uso de login e senha. Mesmo tendo alguma limitação, a porta está sempre aberta. Essa falta de restrição e de granularidade pode comprometer a segurança. Tanto que, segundo o Thales Data Threat Report, 46% dos entrevistados afirmaram ter sofrido violação de dados nos últimos 12 meses.

Ao invés de ter acesso a toda a rede da empresa, com o ZTNA, o usuário entra apenas em aplicações específicas que ele precisa usar naquele momento. E toda vez que ele for acessar a aplicação, a validação precisa ser feita novamente, sendo considerados todos os controles a cada acesso. O caminho não fica aberto. O acesso aos aplicativos é negado por padrão. As políticas são granulares, adaptáveis e fazem reconhecimento de contexto, garantindo acesso Zero Trust seguro e contínuo a aplicativos privados hospedados em nuvens e em data centers corporativos.

O “reconhecimento de contexto” pode ser uma combinação de identidade do usuário, sua localização, horário, tipo de serviço e postura de segurança do dispositivo.

Sem querer massacrar as VPNs, mas já massacrando. Um dos seus principais entraves é não conseguir monitorar cada dispositivo de conexão para proteger o acesso ao aplicativo e evitar a exfiltração de dados. Outra dificuldade é a lentidão. As VPN não foram projetadas para atender ao trabalho remoto e distribuído. O backhaul, que leva a conexão de cada usuário por meio de hubs VPN centralizados, tem problemas de largura de banda e de desempenho, o que afeta a experiência.

Nas ZTNAs, ao contrário, os usuários podem se conectar diretamente ao aplicativo, o que torna o acesso aos recursos corporativos, hospedados em ambientes IaaS ou data centers privados, rápido e seguro.

Mas, quais são os reais benefícios do ZTNA? Ora, um dos recursos essenciais para a proteção dos acessos é a microssegmentação das redes. Com ele, empresas podem criar perímetros definidos por software e literalmente dividir a rede corporativa em vários microssegmentos, evitando o movimento lateral de invasores e reduzindo a superfície de ataque em caso de violação.

Também torna os aplicativos invisíveis na web, criando uma darknet virtual que impede a descoberta de aplicativos na internet pública. Desta forma, o ZTNA protege contra exposição de dados que ficam na internet, malwares e ataques DDoS. Se a empresa tiver aplicativos legados hospedados em data centers privados, o ZTNA estende todos os seus recursos para eles, facilitando enormemente a conectividade segura. E mantém o acesso remoto, seja para aplicativos privados ou SaaS, rápido e ininterrupto diretamente na nuvem, o que eleva a experiência dos usuários.