Quais são os melhores métodos e serviços de entrega de aplicativos?

Oferecer uma experiência de usuário de qualidade para aplicativos essenciais aos negócios é essencial. Não fazer isso pode levar a problemas de continuidade dos negócios, perda de lucros ou até mesmo à incapacidade de reter funcionários.

Considere uma empresa de comércio financeiro com software comercial específico. Se esse software não estiver disponível ou não for confiável e a experiência do usuário for ruim, isso poderá anular diretamente os lucros potenciais, atrasando uma negociação crítica.

Há muitas maneiras de entregar aplicativos ao usuário final, incluindo desktop como serviço (DaaS), VDI, aplicativos publicados, controlador de entrega de aplicativos (ADC) e implantação remota. Esses métodos se enquadram em duas categorias principais: serviços de entrega de aplicativos centralizados e descentralizados.

O que é entrega centralizada de aplicativos? Em um ambiente centralizado, os aplicativos e os serviços de entrega de aplicativos são mantidos no mesmo local. Isto significa que a aplicação e os dados associados residem num único local e não saem da infraestrutura consolidada. Quando os usuários finais acessam o aplicativo, eles devem fazer login no ambiente centralizado por meio de VPN, desktop virtual ou outro método e trabalhar nesse sistema. O servidor de aplicativos, o servidor de banco de dados, os dados do aplicativo e o front-end do aplicativo estão todos na mesma rede. Quando um usuário faz login em um ambiente de desktop e executa um aplicativo a partir do ambiente centralizado, apenas a imagem do aplicativo (essencialmente um fluxo de vídeo interativo e ao vivo) é transmitida ao dispositivo do usuário final. Essa entrega muitas vezes é feita pela Internet e com um ADC, que traduz as imagens para uma conexão HTTPS, permitindo que os usuários finais salvem o acesso à aplicação.

Benefícios da entrega centralizada de aplicativos O maior benefício de um ambiente centralizado é que os usuários podem acessar o aplicativo de qualquer lugar, a qualquer hora e por meio de qualquer dispositivo. Outra vantagem importante é a segurança dos dados dentro da aplicação, já que eles nunca saem do ambiente centralizado e não podem ser vazados para dispositivos que não sejam seguros ou privados. Os serviços centralizados de entrega de aplicativos reduziram a carga de gerenciamento do ambiente. Os administradores de TI só precisam atualizar o aplicativo no ambiente centralizado. Eles não precisam enviar atualizações para os dispositivos dos usuários finais porque todos os aplicativos e dados que os usuários enfrentam permanecem no ambiente centralizado.

Desvantagens da entrega centralizada de aplicativos A maior desvantagem desta abordagem é a sua complexidade. Um ambiente centralizado precisa de uma infraestrutura onde o usuário possa fazer login para iniciar a aplicação. Essa infra-estrutura deve ser acessível externamente através da internet. Vamos considerar um ambiente centralizado típico da Citrix como um exemplo dessa complexidade —embora os serviços de entrega de aplicativos de outros fornecedores enfrentem desafios semelhantes. As organizações precisarão de vários componentes para sua infraestrutura, como um servidor de licenças, um banco de dados SQL, controladores de entrega, Storefront, VDA, um sistema de imagem (MCS ou PVS) e um Netscaler ADC. Em alguns casos, as equipes de TI também devem se preocupar com o desempenho dos aplicativos em serviços centralizados de entrega de aplicativos. Enviar e receber a imagem do aplicativo para o dispositivo do usuário final pode proporcionar uma experiência de usuário melhor do que enviar os dados do aplicativo em si. Contudo, o desempenho depende do tipo de aplicação e da qualidade da conexão de rede. Um aplicativo com uso intensivo de gráficos, como o AutoCAD ou o Photoshop, terá pior desempenho ao enviar a imagem do aplicativo pela Internet porque esses aplicativos exigem uma potência significativa da GPU. Adicionar vGPU a um ambiente centralizado é viável, mas tornará o ambiente ainda mais complexo e caro.

Tipos de entrega centralizada de aplicativos Os tipos de entrega de aplicativos centralizados incluem VDI, DaaS e aplicativos virtuais. A principal diferença entre DaaS e VDI e aplicativos virtuais publicados é que VDI e DaaS oferecem uma experiência completa de desktop, fornecendo a imagem completa do desktop virtual dentro do ambiente centralizado. Por outro lado, um aplicativo virtual é apenas a imagem do aplicativo. Soluções populares, como Citrix CVAD, VMware Horizon e Microsoft Azure Virtual Desktop, podem realizar aplicativos virtuais e de desktop completos .

O que é entrega descentralizada de aplicativos? A distribuição descentralizada de aplicativos cria uma divisão entre a infraestrutura do aplicativo e o front-end do aplicativo, o que significa que o aplicativo e o servidor de banco de dados estão em um ambiente centralizado. No entanto, o próprio aplicativo reside no dispositivo do usuário final. Os dados da aplicação podem residir no meio, ou seja, podem estar no ambiente centralizado ou no dispositivo do usuário final. Muitas vezes, os usuários podem trabalhar de qualquer lugar, a qualquer hora, mas ainda precisam de seus próprios dispositivos. Para acessar aplicações por meio desse método, os usuários devem se conectar ao ambiente por meio de uma VPN e estabelecer uma conexão com os dados da aplicação no back-end.

Benefícios da entrega descentralizada de aplicativos Um benefício importante da distribuição descentralizada de aplicativos é sua menor complexidade e custos. Os usuários só precisam de um dispositivo com o aplicativo instalado e uma VPN básica para realizar seu trabalho. Da mesma forma, o desempenho é um benefício importante da distribuição descentralizada de aplicativos. Um aplicativo executado localmente em um dispositivo geralmente é executado mais rapidamente do que um aplicativo em um ambiente publicado centralizado. Isso é especialmente verdadeiro para aplicativos gráficos que podem se beneficiar significativamente da execução em um dispositivo local com GPU suficiente.

Desvantagens da entrega descentralizada de aplicativos A segurança é uma grande desvantagem dessa abordagem de distribuição de aplicativos. Deixar os dados da empresa no dispositivo do usuário final significa que os dados devem ser totalmente criptografados e protegidos usando a Proteção de Informações do Azure e ferramentas de prevenção contra perda de dados ou usando ferramentas totalmente seguras, como o Microsoft Endpoint Manager. Outra desvantagem é a carga administrativa. Gerenciar todos os dispositivos do usuário final por meio das ferramentas é um trabalho adicional. Além disso, enviar atualizações de aplicativos para todos esses dispositivos pode ser um incômodo para as equipes de TI.

Tipos de entrega de aplicativos descentralizados O tipo mais comum de entrega descentralizada de aplicativos é por meio de uma ferramenta de gerenciamento unificado de endpoints (UEM), como o Microsoft Endpoint Manager —anteriormente conhecido como Intune. Os departamentos de TI também poderiam optar por uma ferramenta de implantação automatizada, como Ivanti Automation e ServiceNow Orchestration. A grande diferença entre essas ferramentas é que uma ferramenta UEM pode implantar aplicativos e gerenciar o dispositivo por meio de políticas, regras de segurança e outros mecanismos. Por outro lado, uma ferramenta de implantação só pode implantar aplicativos.