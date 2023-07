Nodle lança aplicativo que dá nova vida a smartphones antigos

A estimativa do Fórum WEE é que cerca de 5 bilhões de telefones celulares foram descartados no ano passado, contribuindo para o crescente problema de lixo eletrônico e oportunidades perdidas.

Para ajudar a combater este problema, a Nodle traz uma solução inovadora para reviver e repensar os telefones celulares antigos: o aplicativo Nodle Hotspot.

Ao conectar milhões de smartphones como “nodes”, a Nodle Network utiliza o poder dos smartphones para criar uma rede descentralizada, trazendo o Hotspot para os dispositivos em comunidade, onde se tornam fundamentais para impulsionar a internet das coisas (IoT) e aplicações inovadoras no mundo real. Essa abordagem sustentável beneficia o meio ambiente e cria um impacto positivo no cenário digital, diz eles do Nodle.

O recurso Hotspot oferece um sistema centralizado de gerenciamento de dispositivos, atua como o controlador, simplificando a configuração e administração dos hotspots. “Agora, os usuários podem desfrutar de uma experiência mais fluida, deixando para trás a complexidade de gerenciar vários aplicativos”, explica a gente do Nodle.

O aplicativo Nodle Hotspot é instalado em um dispositivo dedicado que permanece em uma localização fixa, fornecendo uma conexão estável e contínua à rede Nodle. Esses hotspots são ideais para casos de uso que exigem conectividade ininterrupta. No entanto, é importante mencionar que eles têm menos probabilidade de participar de Missões Inteligentes de alto valor que serão introduzidas posteriormente.

No futuro, as missões terão capacidades únicas devido aos dispositivos não se moverem e aos tempos de operação dos Hotspots. “Essa poderosa combinação de Hotspots e Missões Inteligentes prepara o palco para uma era inovadora de aplicativos de IoT e M2M, impulsionando valor e inovação no mundo conectado”, diz um comunicado de imprensa da Nodle.

“Com esse aplicativo revolucionário, não apenas estamos combatendo o lixo eletrônico, mas também impulsionando a internet das coisas e criando um impacto positivo no mundo digital. O Hotspot simplifica a vida dos usuários, permitindo o gerenciamento centralizado e maximizando os ganhos”, disse a diretora de Marketing da Nodle, Carolina Mello.