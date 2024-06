Tornando a computação do usuário final mais sustentável

Com a rápida aceleração dos negócios digitais e a introdução de novas capacidades computacionais para cargas de trabalho de inteligência artificial (IA), a procura por novos dispositivos endpoint continua a crescer a taxas exponenciais. Isto tem um custo ambiental e financeiro elevado para a maioria das organizações.

Os dispositivos terminais representam uma parcela significativa da pegada geral de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e da produção de resíduos da TI na maioria das empresas.

Em resposta, o aumento das regulamentações governamentais centra-se na gestão sustentável dos dispositivos dos utilizadores finais e do lixo eletrónico, incluindo o Esquema Nacional de Reciclagem de Televisão e Computadores do governo australiano.

De acordo com o quarto monitor global de lixo eletrônico da ONU, lançado em março, a Austrália produziu 580 milhões de kg de lixo eletrônico em 2022, algo que o governo está abordando por meio da meta de reciclagem de 80% de lixo eletrônico do esquema para o ano financeiro de 2026-2027 .

O gerenciamento da sustentabilidade ambiental dos dispositivos endpoint está se tornando cada vez mais uma responsabilidade central dos líderes de infraestrutura e operações (I&O). No entanto, muitos não percebem que as decisões que tomam ao longo do ciclo de vida do dispositivo —desde a aquisição e envio até a gestão de ativos e desativação— têm um impacto significativo na otimização da sustentabilidade da TI.

Existem muitos benefícios indiretos na tomada de decisões estratégicas de sustentabilidade de dispositivos, incluindo redução de custos, modernização de processos, resiliência e um maior nível de satisfação dos funcionários e atração de talentos.

Alcançar um ciclo de vida sustentável dos dispositivos é uma oportunidade comercial crítica, e a economia circular fornece uma estrutura para a prossecução de tais objetivos. Ou seja, otimizar a ingestão e o uso dos dispositivos, e não apenas mitigar o descarte.

A economia circular de TI pode ser usada para racionalizar, reter e reestruturar continuamente o ciclo de vida completo do dispositivo para servir igualmente o planeta, envolver os funcionários e apoiar o negócio –e existem práticas para o conseguir.

Ativos existentes Catalogue e identifique minuciosamente os ativos de endpoint e analise criticamente a proporção de dispositivos por funcionário. Depois de calculado, otimize o número de dispositivos por trabalhador para garantir que ninguém desperdice recursos subutilizados. Do ponto de vista da redução de resíduos e de emissões, reutilizar ou reparar dispositivos é mais eficaz do que refabricá-los ou reciclá-los, uma vez que contêm carbono e impacto energético incorporados. Eles também têm despesas com mão de obra adicional e custos para desativação e aquisição de novos equipamentos.

Vida útil do dispositivo A maioria das organizações está aumentando os ciclos de atualização para quatro a cinco anos para laptops de funcionários e três anos para dispositivos móveis, para capitalizar sua vida útil residual. O prolongamento da vida útil do dispositivo representa potenciais poupanças de custos e pode adiar quantidades significativas de emissões de GEE provenientes do fabrico de novos produtos. A expectativa de vida pode ser definida com base nas personas do local de trabalho (como híbrido/móvel, desktop, linha de frente) e em seus padrões de uso e requisitos de hardware exclusivos. Maximize o retorno dos investimentos em endpoints usando dados de utilização e desempenho para saber se um dispositivo precisa ser substituído ou para prever e substituir proativamente baterias e outros hardwares que apresentem sintomas de falha. Além de uma vida útil de cinco anos, a reciclagem de materiais e peças costuma ser a opção ideal, já que a maioria dos dispositivos de nível comercial perde suporte e atualizações de segurança; apresentam taxas de falha de componentes mais altas, desempenho mais lento e desgaste estético; e consumir mais energia.

Áreas de trabalho virtuais Uma pesquisa recente do Gartner descobriu que o desktop como serviço (DaaS) ou a infraestrutura de desktop virtual (VDI) estavam entre as 10 iniciativas mais amplamente implementadas para reduzir as emissões de GEE de TI. Quer trabalhem no escritório ou em casa, os funcionários que não precisam de um laptop podem usar dispositivos mais eficientes. O DaaS permite o uso de thin clients fixos, que têm uma pegada de carbono operacional e de fabricação significativamente menor do que laptops ou desktops, e uma vida útil mais longa, de seis a oito anos. A vida útil dos computadores existentes também pode ser estendida reaproveitando-os com um sistema operacional thin client, o que também permitirá um sistema operacional consistente em thin clients e PCs reaproveitados.

Configurações de estado de energia A confiabilidade a longo prazo de um dispositivo geralmente depende de como o funcionário o trata e mantém. A bateria é uma das primeiras coisas a falhar em um dispositivo, portanto, reduzir o consumo de energia ao longo do uso preservará a bateria e evitará a obsolescência prematura. Configure os dispositivos para operar no estado de energia mais baixo necessário, como modo de espera ou estado de suspensão quando não estiverem em uso, e ative outros recursos de economia de energia. As expectativas também devem ser definidas com os funcionários para que façam o mesmo.

Equipamento recondicionado Para funcionários que não precisam de um dispositivo de alto desempenho, considere equipamentos recondicionados e remanufaturados para dar uma segunda vida aos dispositivos. O aumento dos relatos de empresas que reduzem significativamente os gastos com hardware e o lixo eletrônico estão ajudando a reduzir o estigma em torno disso. Um relacionamento com o remanufaturador também mitiga os problemas da cadeia de fornecimento de novos dispositivos com um fluxo de recursos menos competitivo. Para capturar com segurança o potencial de redução de custos, emissões e resíduos de produtos recondicionados, garantir que os fornecedores tenham certificações ambientais e de qualidade específicas e negociar estratégias de devolução e reciclagem. Além disso, verifique a cobertura de software, firmware, driver e atualizações para corrigir bugs e problemas de segurança durante toda a vida útil esperada, bem como cobertura de garantia estendida