Os esforços de TI sustentável crescem, mas os desafios permanecem

Para Asim Hussain, as fraldas de pano ajudaram a iniciar a sua jornada rumo à sustentabilidade da TI.

Hussain sempre se preocupou com o meio ambiente e tomou medidas nesse sentido, como a reciclagem, disse ele. Mas quando ele e a sua esposa optaram por usar fraldas de pano para o seu novo filho –com tudo o que isso implicava– a sua consciência sobre os impactos ambientais cresceu, algo que ele percebeu que estava faltando no seu trabalho de desenvolvimento de software.

“Em nenhum momento eu ou qualquer outra pessoa mencionamos em qualquer reunião: 'Ei, como as decisões que estamos tomando impactam o meio ambiente?'”, disse ele.

Essa questão o levou a embarcar em um novo caminho, mais focado no papel da TI na sustentabilidade. Hoje Hussain é CEO e Presidente da Green Software Foundation, uma organização sem fins lucrativos focada no desenvolvimento sustentável de software.

A consciência ambiental está a crescer tanto em TI como noutros locais.

“Vimos esta enorme explosão de digitalização e as pessoas estão começando a perceber o impacto da TI”, disse Niklas Sundberg, diretor digital da Küehne+Nagel e autor do Sustainable IT Playbook for Technology Leaders.

A tecnologia digital e as TI tornaram-se facetas críticas do debate mais amplo sobre a sustentabilidade devido aos seus papéis complexos, tanto como ferramentas para ajudar a crise climática como como coisas a monitorizar e melhorar devido ao seu impacto negativo.

Falando sobre seus esforços iniciais em sustentabilidade e tecnologia, disse Hussain. "[Cerca de cinco anos atrás] estávamos entusiasmados com um artigo por ano sobre software verde... compartilhamos isso em todos os lugares." Existem agora podcasts dedicados a questões de sustentabilidade de software, mais conversas na mídia e simplesmente mais pessoas focadas no assunto, disse ele.

Os termos TI verde , TI sustentável e computação sustentável estão mais no domínio do profissional de tecnologia. Todos os três são termos gerais que significam amplamente criar, usar e descartar TI de maneira responsável e ambientalmente correta. Enquanto “verde” se concentra nos impactos ambientais, “sustentável” se expande para incluir os impactos sociais.

O impacto da tecnologia empresarial na sustentabilidade

Desde 2010, o tráfego global da internet aumentou vinte vezes e o número de utilizadores da Internet duplicou, segundo a Agência Internacional de Energia. Além disso, entre 2017 e 2021, o consumo combinado de eletricidade da Amazon, Google, Meta e Microsoft mais do que duplicou.

E embora o aumento do consumo de eletricidade nos data centers varie muito, o que está claro é que o número está crescendo, assim como a dependência da sociedade em relação à tecnologia. Mas isso tem um custo.

Devido a esta utilização crescente de servidores de TI, terminais, redes e outros aspectos das tecnologias de informação e comunicação (TIC), o consumo directo de energia do sector está a aumentar 9% a cada ano, de acordo com um relatório de 2019 do The Shift Project, uma empresa parisiense. think tank baseado na transição do carbono.

“A transição digital, tal como implementada atualmente, [contribui] mais para o aquecimento global do que ajuda [a evitá-lo]”, afirma o relatório.

Na verdade, a tecnologia empresarial gera cerca de 1% das emissões globais de gases com efeito de estufa, de acordo com um relatório da McKinsey & Company de setembro de 2022 “A revolução da TI verde: um plano para os CIOs combaterem as alterações climáticas”.

Embora possa parecer um número pequeno, está no mesmo nível da pegada de carbono total do Reino Unido, de acordo com o Global Carbon Atlas.

Os data centers —a espinha dorsal da computação em nuvem e da vida moderna dependente do digital— são consumidores de energia. De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, eles podem usar de 100 a 200 vezes mais eletricidade do que o espaço de um edifício comercial de escritórios.

Eles também dependem de enormes quantidades de água para resfriamento. Por exemplo, um data center típico do Google consumia aproximadamente 450.000 galões de água por dia, de acordo com números divulgados pela empresa no final de 2022.

Além disso, a IA já está aumentando o uso de água, sendo o ChatGPT um concorrente particularmente sedento.

17 onças de água doce são usadas para executar de 20 a 50 consultas, de acordo com cálculos de Shaolei Ren, professor associado de engenharia elétrica e de computação na Universidade da Califórnia, em Riverside, e coautor do artigo "Quenching AI's 'Thirst': Descobrindo e abordando a pegada hídrica secreta dos modelos de IA". Por exemplo, o treinamento para o programa de IA GPT-3 nos data centers de última geração da Microsoft nos EUA consumiu cerca de 700.000 litros de água doce. em um casal de semanas. Para colocar isso em perspectiva, é aproximadamente a mesma quantidade de água necessária para produzir cerca de 320 Teslas.

As preocupações com os drenos da rede eléctrica, a escassez de abastecimento de água e outros impactos ambientais estão entre as razões pelas quais mais comunidades estão a rejeitar a construção de centros de dados na sua área, provocando protestos no Arizona, bem como no Uruguai e no Chile, entre outros.

E embora o foco esteja nos principais fornecedores quando se trata de data centers, Ren ultimamente concentrou mais sua pesquisa em data centers multilocatários (colocation), que ele diz serem “o segmento invisível” na pesquisa e têm sustentabilidade diferente. desafios e soluções.

O lixo eletrônico (e-waste) é outro grande problema.

O mundo produz até 50 milhões de toneladas métricas de lixo eletrônico por ano, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Isso é mais do que o peso combinado de todos os aviões comerciais já fabricados. Apenas cerca de 20% do lixo eletrónico é reciclado, um montante avaliado em mais de 62,5 mil milhões de dólares. A tecnologia empresarial é uma importante fonte dessa tecnologia descartada. Enquanto isso, será mais difícil obter materiais virgens para fabricar produtos do zero, disse Sundberg.

Entre os seus impactos ambientais, os resíduos tecnológicos também libertam gases com efeito de estufa.

A tecnologia empresarial emite aproximadamente 350 a 400 megatons de gases equivalentes a dióxido de carbono, de acordo com o relatório de 2022 da McKinsey & Company mencionado acima. Além disso, espera-se que as emissões dos dispositivos dos utilizadores aumentem a uma CAGR de 12,8% anualmente.