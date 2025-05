A ABDI lançou o Festival Curicaca, encontro de inovação, sustentabilidade, cultura e desenvolvimento

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), lançou no 29 de abril o Festival Curicaca, um encontro de inovação, sustentabilidade, cultura e desenvolvimento tecnológico do país.

O Festival conta com 10 trilhas de conhecimento, alinhadas às seis missões da política Nova Indústria Brasil (NIB), e pretende reunir cerca de 100 mil pessoas na capital federal. O evento será realizado no estádio Arena BRB – antigo Mané Garrincha – e em diversos outros pontos da cidade. A proposta é que o Curicaca siga o modelo de sua inspiração, o South by Southwest (SXSW), realizado de maneira descentralizada em vários locais da cidade de Austin, no Texas (EUA). Espaços públicos, estabelecimentos comerciais e culturais do DF também receberão programação do Curicaca, permitindo que a cidade viva essa experiência tecnológica.

Antes da Arena BRB, o Festival terá outros 10 encontros em Regiões Administrativas do DF de maio a setembro. A ideia é levar a empreendedores e à população uma série de atividades com especialistas sobre uso de novas tecnologias e ideias inovadoras para pequenos negócios, com práticas sustentáveis.

A primeira a receber a programação será Taguatinga, nos dias 24 e 25 maio. Planaltina, São Sebastião, Sobradinho, Paranoá, Samambaia, Gama, Santa Maria, Guará e Ceilândia também serão palco do evento nos próximos meses, oferecendo oportunidades de aprendizado e networking para fomentar o desenvolvimento local.

O programa propõe trilhas de conhecimento que conectam os pilares de inovação, sustentabilidade e tecnologia. Entre os temas, destacam-se energia renovável e sustentabilidade energética, inovação em saúde e biotecnologia, transformação digital e Indústria 4.0, além de segurança e defesa tecnológica. A lista inclui ainda indústria verde e economia circular, agroindústria sustentável e agricultura familiar, inovação social e desenvolvimento regional, políticas e regulação, infraestrutura sustentável e mobilidade verde. Fechando o ciclo, a tecnologia criativa e a inclusão digital reforçam a importância de ampliar o acesso às novas ferramentas e oportunidades. Cada trilha é um convite para repensar, construir e transformar realidades, com speakers renomados e ativações visuais da indústria.

O Festival tem como parceiros o MDIC, Petrobras, Grupo Globo, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Finep, Universidade de Brasília (UnB), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Instituto Federal de Brasília (IFB), Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (ABIMDE), Universidade Católica de Brasília (UCB), P&D Brasil e Agência Oficina.