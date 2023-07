Genetec mostrou benefícios das soluções de segurança unificadas para melhor gestão predial

A Genetec apresentou os benefícios de suas soluções de segurança unificadas e federadas para a gestão operacional e predial de diferentes indústrias durante a Feira Internacional de Elétrica e Eletrônica (FIEE) 2023. A FIEE, promovida pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), ocorreu simultaneamente ao Fórum ABINEE TEC e Arenas do conhecimento, no período de 18 a 21 de julho, no São Paulo Expo.

Nessa edição, o tema do Fórum ABINEE TEC foi “Inovação, Sustentabilidade e Tecnologia na Indústria”. Genetec participou oferecendo uma conferência em que falou sobre como seus sistemas unificados e abertos de segurança, ajudam a ampliar as possibilidades de escolha de equipamentos modernos de videomonitoramento, controle de acesso, painéis de incêndio, internet das coisas (IoT), automações, entre outros, passando a gerar dados unificados, que se tornam insights para a gestão predial e, por vezes, das operações.

Segundo a Tiago Brito, engenheiro de Aplicações da Genetec, a adoção das soluções da companhia ajuda prioritariamente nos seguintes aspectos da gestão predial:

Segurança patrimonial – as soluções de segurança estão cada vez mais modernas e integradas às demais ferramentas tecnológicas da empresa.

as soluções de segurança estão cada vez mais modernas e integradas às demais ferramentas tecnológicas da empresa. Fluidez de pessoas e veículos dentro do edifício – ajudam no controle de acesso de pessoas e veículos ao local, preferencialmente por meio de uma plataforma unificada que permite aos sistemas conversarem entre si e oferecerem uma visão geral da operação, em uma única tela. Outro aspecto fundamental hoje é garantir que estes controles sejam feitos e visualizados pelos gestores de diferentes áreas por meio de seus celulares, independentemente de sua localização e do horário. A disponibilização destas informações móveis facilita a tomada de decisões para impedir aglomerações desnecessárias, prevenir e evitar eventuais invasões ou acessos não autorizados a áreas restritas.

ajudam no controle de acesso de pessoas e veículos ao local, preferencialmente por meio de uma plataforma unificada que permite aos sistemas conversarem entre si e oferecerem uma visão geral da operação, em uma única tela. Outro aspecto fundamental hoje é garantir que estes controles sejam feitos e visualizados pelos gestores de diferentes áreas por meio de seus celulares, independentemente de sua localização e do horário. A disponibilização destas informações móveis facilita a tomada de decisões para impedir aglomerações desnecessárias, prevenir e evitar eventuais invasões ou acessos não autorizados a áreas restritas. Garantir videomonitoramento para ter visão panorâmica do que ocorre em todas as áreas , o que agiliza eventuais investigações para dar respostas imediatas a determinadas ocorrências. Com isto é otimizada a operação de segurança, poupando tempo e a necessidade de alocação de recursos humanos, bem como evita a perda de evidências.

, o que agiliza eventuais investigações para dar respostas imediatas a determinadas ocorrências. Com isto é otimizada a operação de segurança, poupando tempo e a necessidade de alocação de recursos humanos, bem como evita a perda de evidências. Assegurar a possibilidade de uso de dispositivos IoT para automação de tarefas e processos de diferentes áreas, com dispositivos variados, capacidade estrutura e energética suficiente, integrados a uma plataforma unificada de segurança e inteligência de negócios, como o Security Center, para evitar futuras imitações em projetos de automação.

“Com o avanço para a Indústria 4.0, a tendência é que indústrias de diferentes setores adotem cada vez mais tecnologias disruptivas, especialmente ferramentas como IoT. Por esta razão, torna-se ainda mais primordial que as indústrias modernizem suas soluções de segurança física e patrimonial para acompanhar esta evolução e se unificarem com os demais sistemas, garantindo proteção de todo os bens, cibersegurança e privacidade dos dados guardados nas infraestruturas prediais”, conclui Brito.