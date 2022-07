Gestão de acesso eficiente para pequenos e médios aeroportos

O ecossistema aeroportuário é complexo e inclui a organização de grupos com diferentes interesses nos mais variados espaços, como passageiros, companhias aéreas, órgãos governamentais e prestadores de serviços terceirizados. À medida que o número desses grupos em um aeroporto aumenta, cresce também o potencial de risco de segurança. Afinal, são centenas de pessoas que trabalham e circulam diariamente pelo local e com autorizações de acesso variadas, incluindo restrições para ingresso em áreas sensíveis dentro do aeroporto.

Toda esta movimentação exige a realização de verificações completas de diversas informações dos funcionários e terceirizados antes de liberar o seu acesso a zonas seguras. Para atender essa necessidade já existem no mercado soluções sofisticadas de gestão de Identidade Digital (SGID), que podem agilizar a verificação dos colaboradores e gerenciar o controle de acesso nas mais variadas áreas. O problema é que estes sistemas ainda são muito complexos, caros e difíceis de implementar em aeroportos menores. Como resultado, muitos aeroportos de pequeno e médio porte dependem de uma combinação de diferentes sistemas, o que limita sua capacidade de modernização e prendem seus processos ao uso de papel e caneta, com armazenamento de registros confidenciais em armários.

Para garantir a gestão de acesso nos pequenos e médios aeroportos é necessária uma solução "Goldlocks" para a segurança, que é mais simples e barata para a proteção de suas dependências, facilita e garante a conformidade com os protocolos de crachá. “Isto porque gerenciar a enorme quantidade de documentos dos funcionários e terceiros pode ser um processo avassalador para o departamento de credenciamento de um aeroporto. Além disso, os órgãos reguladores podem auditar o processo em qualquer momento, ou um signatário autorizado pode ligar a qualquer momento pedindo atualizações das credenciais”, explica Fabio Juvenal Ferreira, gerente da Vertical de Cidades e Infraestruturas da Genetec.

Segundo ele, o erro humano traz pontos fracos e vulnerabilidades em qualquer sistema e em um sistema baseado em papel, é muito fácil pular acidentalmente uma seção de um formulário, arquivar algo na pasta errada ou extraviar um documento. Pequenos erros como esses podem se tornar um grande problema se significa que informações importantes não podem ser encontradas durante uma auditoria. “Outra questão é que nos arquivos em papel informações pessoais, como números de segurança social e endereços residenciais, ficam visíveis para qualquer pessoa com acesso ao arquivo, o que não ocorre em arquivos criptografados e assinados digitalmente. Ainda mais importante, é que as permissões concedidas pelo Sistema de Controle de Acesso reflitam exatamente as demandas contratuais de cada terceirizado ou mesmo dos empregados da operadora, evitando que sejam concedidos acessos desnecessários à áreas sensíveis”, detalha Ferreira. Além disso, em um sistema digital, o software solicitará que os usuários preencham as informações ausentes antes de emitir um crachá e o sistema foi projetado para garantir que os registros sejam armazenados com segurança e possam ser facilmente recuperados quando necessário.

A nova solução Genetec Airport Badging é uma solução pronta para uso, que é econômica, simples e fácil de implementar em aeroportos menores, pois simplifica e automatiza as verificações de antecedentes com as autoridades, reduzindo erros humanos do processamento manual —sem toda a complexidade de um IDMS de grande escala.

A Genetec Airport Badging pode ainda ser integrada à plataforma unificada Genetec Security Center, bem como ao sistema de controle de acesso físico Synergis. “Isso reduz a necessidade de trabalhar com diferentes sistemas e simplifica todo o processo de credenciamento, porque nossa solução foi projetada para ajudar a automatizar os processos de segurança e atender aos requisitos de auditoria e conformidade definidos pelas autoridades aeroportuárias”, explica Ferreira.

Com a solução Genetec Airport Badging é possível também a automatizar notificações inteligentes e a geração de relatórios. Desta forma, os gestores são avisados quando as pessoas de suas equipes estão com as autorizações expiradas e precisam atualizar seus cadastros. “O controle de acesso precisa ser atualizado devido a alterações de status dos funcionários ou quando os crachás não são devolvidos a tempo”, detalha o executivo da Genetec.

Quando novas credenciais são emitidas, o sistema alerta automaticamente os signatários autorizados sobre a nova solicitação. Em vez de ligar para o escritório de credenciais para verificar a solicitação, os gerentes podem entrar em um portal e ver onde os indivíduos estão no processo. “Outro benefício é que o faturamento também é simplificado e os relatórios automatizados listam quantas credenciais foram emitidas, para quem e quando. É possível rapidamente quantas credenciais não foram devolvidos e quantos estão prestes a expirar, bem como documentos que precisam ser atualizados para manutenção da validade das credenciais”, completa Ferreira.