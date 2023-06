É possível melhorar a gestão operacional com um bom aproveitamento dos dados

As empresas têm ao seu dispor uma verdadeira mina de ouro de dados coletados por câmeras de vigilância, sistemas de gerenciamento de vídeo (VMS), sistemas de controle de acesso (ACS), leitores automatizados de placas de veículos (ALPR), sistemas de intrusão e outros dispositivos de segurança física conectados. O surgimento das ferramentas analíticas permite que esses dados dos sistemas de segurança tornem-se insights inteligentes e acionáveis que melhoram operações, eficiência, geração de receita e experiência dos clientes.

Porém, à medida que o volume de dados de segurança física, juntamente com outros provenientes de dispositivos inteligentes, ferramentas de automação e sistemas corporativos, cresce, é cada vez mais desafiador destrinchar as informações coletadas e utilizá-las com maior efetividade. Um estudo do IDG de 2022 revelou que as empresas pesquisadas tinham, em média, 400 fontes de dados e mais de 90% dos entrevistados disseram que era um desafio disponibilizar os dados em um formato utilizável para analíticos. Outro estudo recente , feito pela Genetec, mostrou que 94% dos profissionais de segurança que não realizam nenhuma análise de dados relataram que o fariam se soubessem mais sobre como usá-los com eficiência.

“Quando a companhia decide agir para obter mais de seus dados de segurança física, é importante distinguir entre analíticos de vídeo e analíticos de dados”, destaca Adriano Salomão, diretor de Engenharia da Genetec Brasil.

Segundo a Genetec, os analíticos de vídeo são algoritmos específicos, que analisam imagens de vídeo contínuas em eventos discretos (como detectar intrusos, contar pessoas ou rastrear objetos e produzir um alarme baseado em certos tipos de anomalias), tornando mais fácil para os operadores procurar as ocorrências na horas de filmagens. Enquanto os analíticos de dados, por outro lado, disponibilizam uma visão mais ampla dos eventos e dados provenientes dos sistemas de segurança física, assim como sobre a forma que os operadores e administradores podem obter informações relevantes a partir deles, ou seja, encontrar tendências, descobrir oportunidades, melhorar processos etc.

Por isso, a Genetec aconselha certificar-se de que:

Os analíticos de dados oferecem os melhores insights quando são implementados para confirmar uma hipótese, em vez de apenas a solução na busca de um problema.

Identificar quais perguntas do seu negócio exigem respostas. Ou seja, se a questão é descobrir por que a equipe de segurança recebe o dobro de alertas de 'porta aberta' das mesmas três portas? Ou quem está estacionando em vagas não autorizadas no hospital? Ou quais esteiras de bagagem do aeroporto estão funcionando ou desligadas?

Depois de definir as perguntas, é preciso ter muito claro quem precisa respondê-las, quem tem acesso aos dados necessários para isso e como eles são acessados.

O fornecedor explica que uma plataforma de segurança física unificada possibilita a centralização de analíticos de vídeo e dados fornecendo uma visão global das operações a partir de uma única interface. Essa ferramenta pode ser usada para automatizar e mesurar etapas operacionais em uma variedade de casos de uso, como a contagem de pessoas, o gerenciamento de trânsito, o entendimento das anomalias –não apenas quando as violações ocorrem, mas também as circunstâncias e os problemas que levaram a elas–, e a integração de dados de outros sistemas, possibilitando uma visão ainda mais completa do que está acontecendo em seu ambiente.

“Uma plataforma de segurança física unificada que permite a integração de dispositivos e aplicações, centraliza dados para melhor visibilidade, operações e inteligência. As empresas podem integrar os dados dos sistemas IoT que monitora temperatura ambiente”, diz a Genetec. Mais, para tornar os dados de segurança ainda mais produtivos e valiosos, é fundamental que os benefícios sejam distribuídos.

“Usar os dados do sistema de segurança física além do objetivo principal de proteger pessoas e ativos, significa alterar a maneira como as empresas pensam e gerenciam esses dados. Por isso, é interessante dividir a responsabilidade das equipes de segurança entre aqueles que monitoram e respondem a eventos e aqueles que se concentram na análise forense e na manutenção”, enfatiza Salomão.

Ele ressalta ainda que é recomendável criar diferentes painéis para operadores de segurança com dados relevantes para suas funções e gerar acessos e painéis para gerentes em Instalações, Segurança e equipes de Segurança, departamentos de TI e Gerentes de Operações de Segurança.