Plataformas tecnológicas ajudam aos estádios esportivos a aumentar segurança

Os grandes espaços de eventos estão aproveitando cada vez mais novas tecnologias para transformar a experiência do público, reduzindo os custos operacionais por meio de maior eficiência. Mas as equipes de segurança física precisam manter a integridade e a emoção da experiência do público, além de simultaneamente ampliar a proteção. Para enfrentar este desafio, o ideal é que as instituições possam contar com uma solução que uma várias tecnologias de segurança a fim de manter seus colaboradores e frequentadores seguros, enquanto criam a experiência que o público espera.

Para oferecer ao público uma experiência perfeita, os espaços administram cuidadosamente cada passo ao longo de sua jornada, desde comprar ingressos e encontrar estacionamento até assistir ao evento e depois ir para casa. Diante deste cenário, uma plataforma de segurança física unificada projetada para proteger espaços, colaboradores e público e ajudar os operadores a melhorar a colaboração com os stakeholders é fundamental para gerenciar direitos de acesso aos complexos, manter um ambiente seguro e melhorar a unificação de dados.

Genetec aconselha unificar vídeo, controle de acesso e reconhecimento automático de placas de veículos (ALPR).

“Quando os espaços de esportes e entretenimento implementam uma solução como o Genetec Security Center, conseguem estender seu alcance até o perímetro usando uma estratégia de segurança em camadas baseada em uma infraestrutura unificada. Podem então implementar sistemas e ferramentas de segurança física adicionais, conforme necessário, de maneira contínua, permitindo que sejam coletadas, analisadas e associadas informações críticas de maneira mais eficiente em tempo hábil”, diz José Castro, gerente de Vendas e Verticais da Genetec.

Ao adaptar uma “mentalidade de envolvimento” na qual segurança, proteção e qualidade de serviço são considerações importantes, os operadores dos espaços podem adotar novas tecnologias para enfrentar os principais desafios.

“O uso da tecnologia para garantir o gerenciamento eficaz de estacionamentos, por exemplo, pode ajudar os espaços a melhorar o fluxo de tráfego dentro e ao redor de suas instalações. Do ponto de vista do operador, a capacidade de rastrear a ocupação do estacionamento e direcionar os motoristas para espaços abertos significa maior controle sobre o fluxo de veículos. Uma plataforma de segurança física unificada também pode alertar o pessoal de segurança sobre veículos roubados assim que eles entrarem na área de estacionamento de um espaço. Do ponto de vista do público, mais opções de pagamento se tornam possíveis, pois os motoristas podem pagar o estacionamento antecipadamente, na chegada ou saída, graças à flexibilidade que a unificação e as parcerias podem oferecer”, exemplifica Castro.