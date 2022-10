Quatro aspectos que contribuem para aperfeiçoar a experiência do paciente

O setor de assistência à saúde está sob crescente pressão –especialmente nos últimos dois anos. O Bureau of Labor Statistics dos EUA, por exemplo, informou que os profissionais de saúde EUA sofreram um aumento de 249% nas taxas de danos à saúde e doenças em 2020. Isso foi intensificado pelo aumento das regulamentações de compliance, escassez de colaboradores, requisitos de proteção à privacidade do paciente e ameaças à cybersegurança, que vem sobrecarregaram os recursos.

“Trabalhar com um sistema de tecnologia inovador projetado para esse tipo de ambiente pode ajudar. Uma solução de segurança física unificada e aberta, melhora as operações do dia-a-dia, para que as equipes possam trabalhar de forma mais inteligente –aprimorando a experiência do paciente e mantendo pessoas, edifícios e até mesmo dados seguros”, afirma José Castro, gerente comercial da Genetec Brasil.

Isto é possível porque ao unificar seus sistemas as equipes de segurança de hospitais, clínicas e laboratórios deixam de receber centenas de alarmes falsos todos os dias, o que consome uma quantidade significativa de tempo. “Os alarmes falsos podem ser reduzidos com a unificação devido a concentração de alertas, sistemas de controle acesso e feeds de vídeo em uma única plataforma. Com isso, os profissionais de segurança têm seu tempo liberado para se dedicar às questões mais estratégicas e críticas, contribuindo com informações úteis para outras áreas operacionais, algo benéfico inclusive para melhoria da experiência do paciente”, diz Castro.

Além de acompanhar a segurança do local para colaboradores e pacientes, um sistema unificado, como o Genetec Security Center, oferece insights para que a empresa aprimore a experiência dentro e fora de suas instalações.

Gestão de estacionamentos Fora de suas instalações, o reconhecimento automático de placas de veículos (ALPR) pode rastrear e gerenciar estacionamentos e o fluxo de tráfego de veículos. Isso ajudará colaboradores a estacionar somente nas vagas designadas, sem prejudicar o estacionamento de pacientes e vice-versa. Quando combinado com videomonitoramento, o ALPR ajuda a identificar desistências inesperadas de pacientes ou investigar atividades suspeitas de veículos. Isso proporcionará segurança extra pacientes, visitantes e colaboradores, além de otimizar os estacionamentos.

Melhoria do fluxo Torna possível gerenciar estações de chamadas à enfermagem e regras de estacionamento a partir de uma única interface, aproveitando sistemas de controle de acesso e vídeo, novos ou existentes. A unificação desses sistemas de segurança ajuda a identificar e alertar os gargalos do tráfego de pedestres, para que sua administração possa melhorar o fluxo de tráfego.

Monitoramento de ocupação de quartos Dentro das instalações, a equipe de segurança pode monitorar o uso e a disponibilidade de quartos, enquanto mantém a privacidade do paciente, usando máscara de privacidade na câmera no quarto. Isso aumenta a agilidade no atendimento aos pacientes, ajudando a equipe a acomodar aqueles que estão aguardando quartos disponíveis de forma mais eficiente.