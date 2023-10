Digisystem e a Eval apresentam soluções voltadas ao apoio a jornada do paciente

A Digisystem, empenhada em apresentar soluções tecnológicas voltadas ao apoio da jornada do paciente, anuncia a sua estreia no maior evento de saúde do Brasil, o Congresso Nacional de Hospitais Privados (CONAHP) 2023, bem como no Philips Connect Day, evento de tecnologia e saúde promovido anualmente pela Philips, ao lado da sua parceira Eval, empresa brasileira de assinatura eletrônica, certificação digital e criptografia, que atualmente transaciona mais de 23 milhões de assinaturas eletrônicas por mês.

A Digisystem tem buscado orientar suas ofertas nos pilares Quadruple Aim, conceito desenvolvido pelo Institute for Healthcare Improvement, que consiste em melhorar a experiência do paciente, a saúde da população, reduzir o custo per capita dos cuidados em saúde e, ainda, otimizar a experiência da prestação desses cuidados.

O diretor executivo de Saúde LATAM da Digisystem, Daniel Rocha, comenta a representatividade do setor de saúde nos negócios da companhia. “Com um crescimento de mais de 700% desde o início de sua operação em saúde, a área já representa cerca de 20% do faturamento da Digisystem”, afirma.