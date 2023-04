Como soluções de conectividade podem transformar o atendimento médico?

A conferência 5G Saúde Conectada, promovida pela plataforma TI Inside, ocorreu no dia 11 de abril e contou com palestras e debates sobre conectividade e medicina. No primeiro painel, cujo enfoque foram as novas formas de atendimento ao paciente, estavam presentes Carlos Bassi, co-fundador e CEO da Quoretech, Gustavo Perez, CEO da MTM, e Pedro Filizzola, head de marketing da Doctoralia. Já no segundo painel, dedicado ao tema da jornada do paciente conectado, participaram Rafael Kenji, CEO da FHE Ventures, Carlos Braga, CEO do Bio e Jorge Carvalho, head da vertical de Health na Semantix.

Novas soluções de conectividade

Primeiramente, Bassi, Perez e Filizzola apresentaram cases de sucesso de soluções de atendimento ao paciente desenvolvidas por suas respectivas companhias. No caso da Quoretech, foi criado um dispositivo de monitoração de arritmias cardíacas, chamado de Quoreone. Trata-se de um aparelho sem fios que é posicionado sobre o tórax do paciente.

"Após a implantação do dispositivo no paciente, o profissional técnico utiliza um app para configurar o período e o modo do exame, que pode ser online ou offline, e testa a qualidade do sinal que está sendo capturado", explica Bassi. "No modo online, com o Quoreone implantado e configurado, o paciente baixa o app e se conecta para transmitir o sinal, podendo, durante o exame, adicionar nota de algum sintoma".

Por fim, o sinal de eletrocardiograma (responsável por monitorar a atividade cardíaca) é transmitido a uma plataforma de análise, que, por sua vez, processa os dados recebidos por meio de um algoritmo de inteligência artificial. Ao término do exame, também é gerado um relatório pela inteligência artificial, e um cardiologista habilitado o avalia.

Segundo o CEO da Quorotech, uma vantagem dessa solução é que ela evita que o paciente perca muito tempo se locomovendo até a unidade de saúde para fazer o exame. Além disso, o dispositivo facilita a realização de exames de longa duração.

Em relação ao último ponto, Bassi cita dois exemplos de exames de duração feitos com o aparelho. Em ambos os casos foi preciso monitorar, por vários dias, pacientes que eram acometidos de desmaios, pois devia-se detectar exatamente o momento em que desmaiassem. Ao final, foi possível diagnosticar os dois casos com precisão: embora ambos tivessem praticamente os mesmos sintomas, um dos pacientes apresentava um problema cardíaco e, o outro, neurológico. "Isso mostra a importância de fazer exames de longa duração, inclusive para que o médico saiba como agir com mais precisão", opina o especialista.

Já a MTM desenvolveu para o Hospital Albert Einstein uma solução voltada à notificação de achados críticos. "A instituição de saúde havia identificado um problema em seu setor de exames de imagem: frequentemente, pacientes que tiveram achados críticos diagnosticados em seus exames demoravam a comunicar isso aos médicos e só retornavam para o hospital em estágios avançados da doença", explica Perez. Com o novo sistema, os médicos passaram a receber alertas dos resultados assim que os exames saíssem.

Outra solução desenvolvida pela companhia foi a plataforma mobileX, que digitalizou várias etapas do atendimento ao paciente, garantindo a possibilidade de realizar o check-in e preencher fichas remotamente. "Agora, após a pandemia, o enfoque está em proporcionar uma jornada mais fluida ao paciente. Começamos a ver, por exemplo, com as teleconsultas, que cada vez mais existe a preocupação de não trazer o paciente desnecessariamente para a unidade de saúde, até mesmo para evitar a contaminação", afirma o CEO da empresa.

A Doctoralia, por sua vez, desenvolveu uma plataforma que conecta médicos e pacientes, onde se pode marcar consultas de forma online e, inclusive, realizar teleatendimentos. "O que temos visto hoje em dia é que a transformação digital mudou o comportamento do consumidor, do cliente e do paciente. Este paciente é um usuário totalmente conectado no dia a dia e acostumado com as experiências digitais, e o setor de saúde deve atender suas novas necessidades", argumenta Filizzola.