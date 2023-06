A tecnologia como aliada para suprir os desafios da área de saúde

É evidente que a saúde é uma área prioritária para a sociedade. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto DataSenado, 26% da população brasileira considera o cuidado com a saúde como sua maior demanda, o que só reforça a importância de as instituições do setor investirem em novas tecnologias e profissionais qualificados.

No entanto, a área enfrenta alguns desafios atualmente, os quais devem ser reconhecidos e trabalhados por meio da adesão de novas tecnologias. O envelhecimento natural da população, por exemplo, acarreta no aumento de gastos na saúde. Esse impacto se dá, sobretudo, pela falta de uma estratégia pública eficiente e regulamentações rigorosas no setor privado, problema que pode ser enfrentado com uma infraestrutura tecnológica adequada.

A tecnologia como aliada à área de saúde Tendo em vista estes desafios, a necessidade de fazer o melhor, em maior quantidade e com menor custo, passa a ser o resumo desta batalha, na qual a tecnologia possui fator fundamental. Para se ter uma ideia, um estudo da CB Insights aponta que o investimento global em saúde digital alcançou um recorde histórico em 2021, com $57,2 bilhões, 79% maior do que o valor do ano anterior. Neste sentido, diversas tecnologias já fazem parte do dia a dia clínico nas instituições de saúde brasileiras, como a interoperabilidade, por exemplo, que visa conectar o cuidado do paciente de ponta a ponta, seja em uma consulta de família, exame ou internação. Além disso, é imprescindível contar com sistemas de gestão eficazes, que organizem, integrem, monitorem e automatizem as operações em diversos setores das organizações. As ferramentas de Suporte à Decisão Clínica (SDC) também são cada vez mais essenciais para um atendimento mais assertivo e baseado em evidências. Desta forma, a utilização de Inteligência Artificial (IA) na análise de exames e sistemas inteligentes para o cruzamento de informações, fornece aos profissionais de saúde informações que otimizam o processo de diagnóstico. Neste caso, a interoperabilidade também está inserida, sendo fundamental para garantir a informação em qualquer lugar, a todo momento. Tais tecnologias são fundamentais para reduzir a incidência de pacientes e doenças crônicas, otimizando custos, garantindo melhora nos atendimentos e monitoramento dos pacientes em tempo real, ação primordial para evitar o agravamento de doenças.