CommScope apresentou soluções integradas para redes de TI e TO

As instituições da área de saúde enfrentam desafios cada vez mais complexos em TI, especialmente em relação à crescente necessidade de redes capazes de suportar todos os dispositivos conectados, de forma segura, confiável e eficiente. Empenhada em atender a essa demanda urgente, a CommScope apresentou seu portfólio completo de conectividade durante a 27ª edição da Hospitalar.

Um dos destaques da empresa na Hospitalar foi a solução imVision, plataforma de AIM (gerenciamento automatizado de infraestrutura) da CommScope com interface em português, que fornece visibilidade e monitoramento em tempo real de todas as conexões de rede, aumentando sua segurança e indicando oportunidades de melhoria na eficiência operacional. Com uma arquitetura intuitiva baseada na web, o imVision é a plataforma de AIM líder do setor e oferece inteligência para monitorar e documentar a estrutura de cabeamento, enquanto rastreia a localização de todos os dispositivos de rede conectados. Com isso, fornece dados e insights de desempenho que otimizam a capacidade, a disponibilidade e a eficiência.

A CommScope também falou da importância de investir em uma infraestrutura de cabeamento estruturado Categoria 6A, que é recomendada pela norma ANSI/TIA-1179 da Healthcare Facilities Telecommunications Standard referente às novas instalações na área de saúde. Essa norma, da Associação das Indústrias de Telecomunicações dos Estados Unidos, é ratificada pelo American National Standards Institute (ANSI) e seguida no Brasil também para implementações de cabeamento estruturado no setor.

Como o cabeamento estruturado é a base dos serviços de TI e tecnologia operacional (TO), é fundamental que seja instalada uma solução que atenda não apenas às necessidades atuais, mas que também esteja pronta para as demandas futuras de instalações cada vez mais conectadas e automatizadas. Só assim é possível assegurar conectividade de alto desempenho para os pacientes, acompanhantes, médicos, corpo clínico e funcionários.

Mais informações sobre a importância da inovação e da transformação digital no setor de saúde podem ser obtidas no e-book Uma receita de infraestrutura para a transformação acelerada da saúde, elaborado pela CommScope.