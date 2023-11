Chegada aos 400G revoluciona os data centers

Os data centers atualmente enfrentam uma luta constante pela inovação, tentando atender um alto volume de transmissão de dados e velocidades cada vez mais altas. Por isso, evoluir a infraestrutura dos centros de dados é primordial para enfrentar estes desafios enfrentados por inúmeras operadoras e empresas. Ao olhar para o futuro, os administradores de data centers veem cada vez mais indícios de uma evolução baseada em nuvem, com mais servidores virtualizados de alto desempenho, maior largura de banda e requisitos de latência ultrabaixa. Independentemente de a operação atual ser em 10G ou 100G, a transição para os 400G está mais perto do que se pensa.

Atualmente, os data centers trabalham a altas velocidades, incluindo 100G. No entanto, isso não deve transmitir uma sensação de segurança. É, na verdade, o oposto. Não acredita? Some o número de portas 10G (ou mais rápidas) que você está operando atualmente e imagine que elas passam a ser de 100G. Ao refazer a conta, você perceberá que a necessidade de 400G –e mais– não está tão distante.

Os três pilares da migração para 400G/800G

Conforme começamos a considerar os aspectos fundamentais para a migração para 400G, é comum se sentir sobrecarregado por tudo o que isto implica. Para compreender melhor as variáveis-chave que devem ser levadas em consideração, as agruparemos em três áreas principais:

Aumento das densidades das portas de switch. As velocidades de switch, ou comutação, estão aumentando conforme o serializador/desserializador (SERDES) fornece a Entrada/Saída (ou I/O na sigla em inglês - Input/Output) elétrica para o movimento do ASIC de comutação de 10G, 25G e 50G. O esperado é que o SERDES alcance os 100G uma vez que a IEEE802.3ck se torne uma norma ratificada. Estreitamente relacionada com o aumento do radix e a velocidade de comutação está a transição de uma topologia de topo de rack (ToR) para uma configuração de meio da fila (MoR) ou final de fila (EoR), sendo que a vantagem do enfoque de cabeamento estruturado é mantida para facilitar as numerosas conexões entre os servidores em fila e os switches MoR/EoR.

Tecnologias do transceptor óptico. Da mesma forma que a adoção do formato QSFP28 impulsionou a adoção de 100G ao oferecer alta densidade e menor consumo de energia, a transição para 400G e 800G está sendo possível devido a novos formatos de transceptores. Os módulos ópticos SFP, SFP+ ou QSFP+ atuais são suficientes para habilitar velocidades de link de 200G. No entanto, se houver uma transição para 400G, será necessário duplicar a densidade dos transceptores. Além disso, o mercado óptico para 400G é influenciado pelo custo e desempenho, à medida que os fabricantes originais buscam atingir o ponto ideal dos data centers em escala de nuvem e hiperescala.

Opções de conectores. Diferentes opções de conectores oferecem mais formas de distribuir maior capacidade com base em conexões octais. O conector MPO de 12 fibras costumava ser usado para suportar seis links de duas fibras. É o caso de muitas aplicações, como o 40GBase-SR4, que usam somente quatro linhas (oito fibras). Portanto, o MPO16 pode ser mais adequado para uso com módulos octais. Outros conectores que valem a pena ser considerados são o SN e o MDC, que incorporam a tecnologia de ponteira (férula) de 1,25 mm e oferecem opções de conexão flexíveis para módulos ópticos de alta velocidade. A pergunta fundamental será: quais transceptores estarão disponíveis com quais conectores no futuro?

É claro que nós conhecemos apenas a ponta do iceberg em relação ao que os administradores dos data centers devem considerar ao pensar em suas estratégias de migração para 400G/800G. Há muito o que falar ainda sobre onde está a tecnologia e para aonde ela está caminhando. Isto significa compreender as tendências que movem a adoção dos serviços e a infraestrutura de nuvem, assim como as tecnologias emergentes de infraestrutura que permitirão à sua empresa atender a esses novos requisitos.

Sobre o autor: Jose Manuel Bonilla é Systems Engineering Leader para a América Latina da área de Enterprise da CommScope.