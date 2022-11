Infinera ajuda Angola Cables e Algar Telecom a atualizar suas redes submarinas

A Angola Cables selecionou a tecnologia ICE6 da Infinera para atualizar a sua rede submarina que conecta Miami e São Paulo, adicionando mais capacidade para dar suporte a seus clientes corporativos, operadoras de nível 1 (Tier 1), e provedores de conteúdo global. A Infinera trabalhou em estreita colaboração com o seu parceiro local Arsitec.

“A atualização para a solução coerente 800G da Infinera permite que a empresa Angola Cables prepare a sua rede para satisfazer as exigências de largura de banda em constante crescimento, fornecendo serviços seguros e de alta capacidade”, diz um comunicado de imprensa.

A Angola Cables opera uma robusta infraestrutura de cabos submarinos e uma rede IP altamente interconectada por meio de seus sistemas de cabos submarinos SACS, Monet, e WACS (West Africa Cable System), conectando diretamente as Américas, África e Europa; também estabeleceu parcerias para expandir a conectividade com a Ásia.

De acordo com Infinera, o sucesso da atualização da rede submarina dos EUA para o Brasil, que se estende por 6.500 km, abre caminho para que a Angola Cables atualize o seu sistema de cabos MONET e modernize toda a sua rede global. A solução ICE6 da Infinera permite que a Angola Cables maximize o valor dos seus cabos submarinos, aproveitando recursos exclusivos, incluindo configuração de taxa de transmissão altamente granular, modelagem de constelação probabilística líder de mercado (LC-PCS: long-codeword probabilistic constellation shaping) e subportadoras Nyquist.

"A tecnologia ICE6 da Infinera permitirá que a Angola Cables estabeleça as bases necessárias para atualizar todos os segmentos de seu sistema de cabos para atender às necessidades de seus clientes hoje e no futuro", disse Nick Walden, vice-presidente sênior de vendas mundiais da Infinera.

Algar Telecom seleciona solução de transporte coerente da Infinera

Outra operadora de telecomunicações que selecionou as soluções da Infinera foi a Algar Telecom, fornecedora líder de soluções de telecomunicações e TI da Algar Corporation.

Segundo Infinera, para modernizar e escalar a sua infraestrutura de rede submarina, Algar Telecom selecionou o mecanismo óptico ICE6 800G , Plataforma Modular Compacta da Série GX e Sistema de Linha Óptica Aberta FlexILS da Infinera; a solução submarina permite que a Algar Telecom aumente a capacidade de espectro e reduza o custo de transporte por bit, ao mesmo tempo que aproveita a geração mais recente de tecnologias coerentes para aprimorar a funcionalidade da rede e expandir as oportunidades de mercado.

Como parte de suas iniciativas de modernização de rede em andamento, a Algar Telecom implementará a tecnologia coerente de última geração da Infinera para aumentar a capacidade em seu sistema de cabos Monet, de propriedade conjunta, conectando Boca Raton, na Flórida, com pontos de presença em Fortaleza e Praia Grande, no Brasil, ampliando suas ofertas de serviços de espectro e abrindo caminho para novas parcerias com operadoras.

"Temos o prazer de estender a nossa relação de longa data com a Algar Telecom para ajudá- los a oferecer uma experiência superior ao cliente à medida que expandem os seus serviços em todo o espectro submarino e em todo o Brasil", disse Nick Walden, vice-presidente sênior de vendas mundiais da Infinera.

A solução GX com tecnologia ICE6 da Infinera fornece a capacidade e o alcance necessários para o espectro de cabos submarinos de alto desempenho e aproveita as características exclusivas do mecanismo óptico da Infinera, que incluem subportadoras Nyquist, compartilhamento de ganho (forward error correction gain sharing), e tecnologia baseada em circuitos fotônicos integrados. “A solução também inclui ferramentas de gerenciamento inteligente de potência (IPM), que permitirão que a Algar Telecom gerencie com eficácia a potência óptica em todo o espectro de fibra e mantenha a estabilidade do serviço de espectro sob condições diversas e desafiadoras”, diz um comunicado.

"À medida que as necessidades de conectividade de alta velocidade dos nossos clientes evoluem, continuamos a implementar a melhor tecnologia do mercado para garantir resiliência e escalabilidade superiores de rede", disse Ivan Mendes, diretor de Atacado e IOT da Algar Telecom. Segundo ele, a parceria tecnológica com a Infinera permite a Algar fornecer um transporte óptico moderno e flexível e assegurar economias de escala e eficiência nos serviços que prestamos.