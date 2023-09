Fortaleza sediará comunidade técnica de internet da América Latina

A quadragésima reunião de LACNIC será realizada nas praias do norte do Brasil no início de outubro. LACNIC é uma das cinco organizações responsáveis pelos registros regionais da Internet no mundo, e se concentra na alocação de endereços da internet na América Latina e no Caribe.

A cada ano, essa organização realiza dois eventos abertos à comunidade de profissionais de redes e telecomunicações da região, além de um encontro anual para operadoras de rede: o LACNOG.

Nesta ocasião, o evento LACNIC 40 LACNOG 2023 abordará questões relacionadas ao impacto dos cabos submarinos na infraestrutura regional de internet, locação de endereços IP, os principais problemas e incidentes de segurança cibernética, novos estudos sobre medições de tráfego na América Latina e no Caribe, bem como um Fórum de Políticas Públicas.

O encontro, marcado para a semana de 2 a 6 de outubro em Fortaleza (Brasil), reunirá presencialmente e remotamente mais de quinhentos especialistas em internet da região e ocorrerá simultaneamente à reunião anual do Fórum de Operadores de Redes da América Latina e do Caribe (LACNOG).

As sessões do evento serão realizadas por NIC.br e terão transmissão simultânea em inglês, espanhol e português.

Internet subaquática O painel principal abordará a situação atual dos cabos e como eles impactam a infraestrutura regional de internet, bem como as relações técnico-comerciais de diferentes provedores de serviços. A importância dos cabos submarinos também será discutida. "Existem atualmente 550 cabos submarinos de internet no mundo, que conectam continentes e seus países, continentes com ilhas, ilhas entre si ou vários pontos ao longo de uma costa", explica o LACNIC. O painel contará com Lucenildo Lins Aquino Junior, da Angola Cables; Leonardo Cesar Almedia, da Seaborn; Carlos Agripino de V.Tal; Rafael Lozano, da Ella Link, e Mauricio Traverso, da Sparkle, com moderação de Rogério Mariano, da Azion.

Sublocação pela internet O LACNIC 40 também discutirá o mercado emergente de leasing de endereços IP. "Neste painel falaremos sobre a operação de locação de endereços em diferentes regiões, seus benefícios e riscos e alternativas viáveis", explicam. O tema será abordado por especialistas na área, como Douglas Fischer, Salvador Bertenbreiter, Gonzalo Navarro, Ignacio Mateo e Hernán Seoane, sob a moderação de Hernán Arcidiácono.

Sessões de cibersegurança O LACNIC 40 também sediará a reunião de CSIRTs da ALC que busca o intercâmbio e a colaboração em questões de gerenciamento de incidentes de segurança na região. Ligado a este tópico, LACNIC 40 terá um Capture the flag (CTF) de incidentes de segurança em redes e configuração do sistema. São exercícios em que simulam sistemas com vulnerabilidades do mundo real e os participantes devem capturar "bandeiras virtuais" para resolver o desafio. Por sua vez, quarta e quinta-feira acontecerá o FIRST Simpósio.

LACNOG Concomitantemente, o Fórum de Operadores de Redes da América Latina e Caribe acontecerá na terça e quinta-feira com a apresentação de trabalhos técnicos, experiências em operação de redes e desenvolvimento de infraestrutura. Apresentações sobre o papel da América Latina no mercado internacional de conectividade, uma sessão sobre as implicações técnicas das ordens judiciais de bloqueio de sites e serviços, breve histórico dos incidentes mais importantes em BGP na Internet, caminho para IPv6-only em data centers, entre outros trabalhos.