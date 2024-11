Inteligência artificial e a eficiência nos data centers

Durante muito tempo, a inteligência artificial (IA) foi um tema de ficção científica. Influenciados por filmes ou séries, nos perguntávamos: como ela será e qual alcance terá? Ainda surpreende que nossas perguntas comecem a encontrar respostas, pois, nos últimos anos, vimos a IA se tornar parte do nosso dia a dia. Lançamentos como ChatGPT e DALLE-2, automóveis autônomos ou assistentes de voz em nossos smartphones demonstram que a IA veio para ficar, e sua chegada tem gerado debates sobre como essa tecnologia mudará a educação e o trabalho.

Mas vamos levar nossas perguntas mais além. Como a IA impacta os data centers? Para que a IA funcione de forma otimizada, ela precisa de capacidades de processamento maiores do que as que operamos atualmente em nossos data centers. Portanto, essa tecnologia requer uma infraestrutura mais robusta, capaz de suportar velocidades mais altas, maior quantidade de informações, uma gestão mais eficiente, entre outros. Neste artigo, falaremos sobre alguns dos principais requisitos.

Neste cenário, torna-se mais evidente que um sistema de cabeamento de camada física robusto e ágil é essencial para garantir uma operação com desempenho confiável de uma rede onde a IA adquire maior relevância.

Além disso, precisaremos de uma densidade muito maior de conexões de fibra óptica do que estamos habituados. Imaginem o que isso implica em termos de quantidade de cabos, tamanho dos encaminhamentos e na densidade de cabeamento por rack ou gabinete.

A IA traz consigo uma revolução na arquitetura dos data centers que complementa a infraestrutura existente atualmente. Continuaremos a ver uma infraestrutura de serviço voltada para o cliente (front end), necessária para habilitar as aplicações, que será complementada com uma infraestrutura de rede de back end que habilite a IA por meio de clusters de processamento específicos para isso.

Maiores velocidades

Embora a migração para 400G tenha começado há aproximadamente 5 anos, a pandemia e o rápido crescimento da digitalização de processos e aplicações, assim como o desenvolvimento de melhores modelos de IA, estão promovendo a adoção do 800G. É provável que nesta década alcancemos até 1,6 Tbps.

O que estamos observando é que, em termos de crescimento da taxa de transferência de informação por fio de fibra óptica, estamos passando de 10Gbps para 50Gbps e 100Gbps, chegando a taxas de até 200Gbps. Portanto, a matemática deve considerar qual a taxa de transferência por fio, para então determinar quantos cabos são necessários para satisfazer as demandas de 400G e 800G.

Para os data centers, a capacidade de adaptação e sobrevivência é testada a cada ano, devido às crescentes demandas por largura de banda, capacidade e menor latência que impulsionam a migração para velocidades de rede mais altas. Nesse contexto, o cabeamento de fibra adequado permitirá que as organizações se beneficiem plenamente da inteligência artificial. Uma consideração cuidadosa do cabeamento do cluster de IA ajudará a reduzir custos e tempo de instalação.