Eficiência energética nos data centers pode economizar até R$150 bilhões até 2030

A Nutanix lança pesquisa focada em melhorar a sustentabilidade em data centers. O relatório da Atlantic Ventures, Melhorando a sustentabilidade em data centers 2024, revela como as arquiteturas de data center de última geração, incluindo nuvem híbrida e infraestrutura hiperconvergente (HCI), podem reduzir significativamente o consumo de energia, diminuir as emissões de carbono e gerar economia de custos.

O relatório conclui que a modernização de data centers com soluções baseadas em HCI pode economizar até 19 milhões de tCO2e na região EMEA (Europa, Oriente Médio e África), o equivalente às emissões de quase 4,1 milhões de carros. Também pode economizar € 25 bilhões até 2030 (cerca de R$150 bilhões) com eficiência operacional e de energia aprimoradas.

À medida que as demandas por tecnologias exigem mais dados, como inteligência artificial (IA) e internet das coisas (IoT), o relatório identifica uma urgência crescente por ação. Os desafios duplos do aumento dos custos de energia e da pressão regulatória de reduzir seu impacto ambiental, estão tornando a gestão do ambiente mais difícil aos líderes de TI. Como resultado, a eficiência energética se tornou uma prioridade aos CIOs e gerentes de data center.

"Os data centers são essenciais para a economia digital global, mas estão entre os maiores consumidores de energia", diz Sammy Zoghlami, SVP EMEA da Nutanix. "Só na região da EMEA, os data centers demandam mais de 98 TWh de energia anualmente, o equivalente ao consumo de um país inteiro como a Bélgica. As descobertas deste relatório mostram que, ao alavancar soluções baseadas em HCI, as empresas podem fazer uma contribuição poderosa à ação climática, ao mesmo tempo em que reduzem significativamente os custos operacionais."

Segundo a Carlo Velten da Atlantic Ventures, os CIOs e executivos estão enfrentando desafios para fornecer a infraestrutura digital a fim de lidar com a demanda crescente por poder de computação e capacidade de armazenamento, especialmente com o surgimento de aplicações de IA. “Como os orçamentos de TI estão sob pressão e os preços da eletricidade estão subindo, as operações de data center e nuvem com eficiência energética são impulsionadores essenciais para lucratividade e sustentabilidade. A infraestrutura hiperconvergente está na vanguarda da transformação de data centers visando operações mais eficientes em termos de energia e favoráveis ​​ao clima, como este relatório confirma.”

O relatório ainda aponta que:

27% de economia de energia – Mudar de arquiteturas tradicionais de 3 camadas para uma plataforma baseada em HCI pode reduzir o consumo de energia em mais de 27% ao ano, ajudando as empresas a cortar custos operacionais e emissões.

Impacto regional massivo – Em toda a região EMEA, uma transição em larga escala poderia economizar até 92 TWh de eletricidade e eliminar 19 milhões de toneladas de CO₂e entre 2024 e 2030 – comparável às emissões de 4,1 milhões de carros.

Economia de 25 bilhões de euros – A receita financeira inesperada da redução do consumo de eletricidade pode chegar a € 25 bilhões até 2030, oferecendo a oportunidade de alinhar sustentabilidade com lucratividade.

HCI na nuvem – Migrar plataformas HCI para ambientes de co-location ou nuvem pública amplia esses benefícios, com economias potenciais de energia chegando a 54% em comparação com data centers tradicionais on-premise. Isso se deve ao baixo PUE (eficácia do uso de energia) dos Provedores de Nuvem Pública, bem como à flexibilidade em fornecer capacidade de computação sob demanda.

Eficiência na recuperação de desastres – A arquitetura baseada em HCI também permite sistemas de recuperação de desastres enxutos e com baixo consumo de energia na nuvem, reduzindo a pegada de infraestrutura e mantendo a escalabilidade e a capacidade de resposta.