Equinix trabalha para otimizar o uso de energia do data center

A Equinix anunciou seu compromisso de reduzir seu uso geral de energia aumentando as faixas de temperatura operacional dentro de seus data centers, o primeiro compromisso desse tipo por um operador de data centers de colocation. “A partir de agora, a Equinix começará a definir um roteiro global plurianual para operações térmicas em seus data centers, com o objetivo de obter resfriamento significativamente mais eficiente e diminuir os impactos de carbono, enquanto continua a oferecer o ambiente operacional premium pelo qual é conhecida. Com o tempo, espera-se que essa iniciativa permita que milhares de clientes reduzam as emissões de carbono do Escopo 3 associadas às suas operações de data centers, à medida que a sustentabilidade da cadeia de fornecimento se torna uma parte cada vez mais importante das iniciativas ambientais das empresas”, diz um comunicado de imprensa.

Segundo Equinix, os equipamentos de TI nos data centers, incluindo roteadores, servidores e matrizes de armazenamento, emitem altos níveis de calor, o que exige que os data centers sejam equipados com sistemas de resfriamento robustos. “A maioria dos data centers opera dentro de faixas restritivas de temperatura e umidade, resultando em ambientes que são mais frios do que o necessário”, disse Rob Brothers, Program Vice President, Datacenter Services da IDC. “A Equinix vai trabalhar com as empresas para mudar a maneira como pensamos sobre as temperaturas operacionais nos ambientes de data center e como o setor pode garantir níveis de serviço ideais para a infraestrutura digital de missão crítica, ao mesmo tempo em que melhora a eficiência dos data centers.”

Como parte dessa nova iniciativa de eficiência, a Equinix espera operar suas instalações perto de 27 °C (80 °F), alinhando os limites operacionais em seu portfólio global de data centers com os limites globalmente aceitos das normas A1A da Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado (ASHRAE). “Quando combinada com as iniciativas existentes da Equinix, como a otimização do uso da temperatura do ar externo para resfriar seus data centers, essa nova iniciativa contribuirá para a sustentabilidade geral de seus data centers por meio de melhorias de eficiência medidas pela Eficácia do Uso de Energia (PUE, na sigla em inglês). A PUE representa a quantidade total de energia usada por um data center dividida pela energia usada para fazer funcionar o equipamento de TI dentro do data center, fornecendo um padrão do setor para consumo eficiente de energia do data center”, diz o comunicado.

“Nossos sistemas de refrigeração respondem por aproximadamente 25% de nosso uso total de energia globalmente”, disse Raouf Abdel, VP executivo de Operações Globais da Equinix. “Com esta nova iniciativa, podemos ajustar de forma inteligente o termostato em nossos data centers da mesma forma que os consumidores fazem em suas casas. Depois de implantado em nossos data centers, prevemos melhorias de consumo eficiente de energia de até 10% em vários locais.”

Jon Lin, VP executivo e diretor geral de Data Center Services da Equinix, diz que mais de 10.000 empresas em todo o mundo dependem da infraestrutura digital da Equinix. “Essa iniciativa, uma vez implantada, tem o potencial de beneficiar significativamente essas empresas à medida que buscam reduzir as emissões de carbono do Escopo 3 em sua cadeia de fornecimento para atender às suas metas climáticas. É um passo importante em nosso abrangente programa de sustentabilidade e nosso compromisso com a neutralidade climática”, falou Lin.

A Equinix assinou recentemente dois novos Contratos de Compra de Energia (PPAs) na Finlândia para a criação de geração de energia renovável, elevando sua capacidade total de energia renovável sob contrato no longo prazo, globalmente, para aproximadamente 300MW. A cobertura de energia renovável da Equinix é superior a 90% desde 2018. Em 2021, a empresa alcançou 95% de cobertura.