As 4 principais tendências para a indústria de data centers em 2025

O mercado de tecnologia está prestes a entrar em mais um ano de transformação acelerada. Em 2025, as inovações mais disruptivas –desde a inteligência artificial até veículos autônomos– terão como base uma infraestrutura de TI cada vez mais sofisticada, com a gestão e o armazenamento de dados desempenhando um papel fundamental para garantir eficiência e escalabilidade.

O início de um novo ano traz consigo um senso de renovação e a promessa de novas possibilidades. À medida que avançamos para 2025, uma coisa é certa: a inovação –em todas as suas formas– será sustentada por uma base de dados robusta e em constante expansão.

"O futuro da inovação no Brasil e no mundo está intrinsecamente ligado à capacidade de gerenciar e aproveitar o poder dos dados. A crescente demanda por armazenamento e processamento de dados está redefinindo a infraestrutura de data centers em um ritmo acelerado. O avanço da inteligência artificial, o crescimento das aplicações na borda e a busca por eficiência energética colocam o setor diante de desafios cada vez mais complexos. Empresas de todos os segmentos precisarão repensar suas estratégias para equilibrar alto desempenho, escalabilidade e sustentabilidade. Em 2025, a capacidade de gerenciar esse volume massivo de dados com eficiência será um diferencial competitivo essencial", diz João Almeida, Country Manager da Western Digital no Brasil.

A Western Digital, prevê que o cenário de data centers será moldado por quatro tendências principais:

Modelos avançados de IA A adoção acelerada da inteligência artificial está impulsionando um aumento significativo no volume de dados gerados e processados. Empresas que desejam maximizar o potencial da IA precisarão investir em soluções de armazenamento mais eficientes, que ofereçam alto desempenho, menor consumo de energia e escalabilidade. Novas arquiteturas, como NVMe-oF, que permitem comunicação direta com GPUs, e avanços em HDDs de alta capacidade e SSDs QLC, serão essenciais para otimizar os processos e garantir que as organizações obtenham o máximo valor de suas aplicações de IA.

Iniciativas sustentáveis Ao pensar em iniciativas de sustentabilidade de longo prazo e melhores práticas para melhorar nosso planeta, gerentes de TI e arquitetos de data center podem gerenciar o fluxo de novos dados que impulsionarão uma busca constante por maneiras de otimizar o armazenamento. Tornando-o mais eficiente, mais eficaz e reduzindo o custo total de propriedade (TCO). Isso inclui investir em tecnologias de armazenamento com eficiência energética, como HDDs e SSDs mais novos, que podem consumir menos energia por TB de dados armazenados e ajudar a reduzir os custos de energia e resfriamento. Ou focar em práticas de gerenciamento de dados como desduplicação e compactação, que podem ajudar a otimizar os dados na camada de armazenamento correta

Soluções de armazenamento híbridas O crescimento do volume de dados exige abordagens mais flexíveis e inteligentes para o armazenamento. As empresas precisarão equilibrar a retenção de grandes volumes de informações a um custo acessível, ao mesmo tempo, em que garantem alta velocidade e baixa latência para aplicações críticas. O armazenamento híbrido, que combina soluções na nuvem, na borda e on-premise, será cada vez mais adotado para atender às necessidades específicas de cada organização. A personalização das soluções para diferentes casos de uso será um diferencial competitivo no mercado.