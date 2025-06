Pure Storage e SK Hynix anunciam parceria para data centers de hiperescala

Os data centers modernos exigem soluções que ofereçam alta densidade de armazenamento sem comprometer o desempenho ou a eficiência energética. Os gargalos de dados podem reduzir produtividade e gerar altos custos de energia, afetando o desempenho geral da empresa.

As soluções de armazenamento tradicionais, como discos rígidos (HDDs), têm limitações, pois não conseguem lidar com as cargas de trabalho de alta capacidade e uso intensivo de dados dos data centers em hiperescala na era da inteligéncia artificial (IA).

É por isso que a Pure Storage anunciou uma colaboração com a SK hynix Inc, pioneira no setor global de memória de IA, para fornecer armazenamento flash QLC de última geração que atendem aos requisitos de alta capacidade e eficiência energética para ambientes de hiperescala com uso intensivo de dados.

“Esta colaboração com a SK hynix é um passo importante em nossa missão de fornecer uma tecnologia superior de armazenamento all-flash para hyperscalers. A combinação de tecnologias nos permite oferecer uma solução otimizada para o ambiente de produção em hiperescala e infraestrutura de IA. Podemos elevar ainda mais o desempenho, a escalabilidade, a confiabilidade e a eficiência energética, atendendo às mais atuais demandas exclusivas dos setores centrados em dados”, diz Bill Cerreta, gerente geral de Hiperescala da Pure Storage.

Sam Lee, vice-presidente executivo, chefe de Vendas e de Marketing Global da SK hynix, adiciona: “Os hyperscalers estão constantemente em busca de tecnologias de armazenamento de dados que não limitem o potencial de inovação, mas o impulsionem a níveis nunca imaginados. A tecnologia NAND da SK hynix, combinada com a plataforma robusta da Pure Storage, representa uma opção excepcional para os operadores de data centers focados em maximizar desempenho, eficiência e escalabilidade. Juntos, capacitamos ambientes de hiperescala para lidar com volumes crescentes de dados com soluções de armazenamento sustentáveis ​​e de ponta”.

O diferencial entre as soluções tradicionais é que a Pure Storage poderá fornecer tecnologia de Módulo DirectFlash com a memória flash NAND QLC da SK Hynix, desenvolvida especificamente para os ambientes exigentes de hiperescala. Os benefícios incluem: