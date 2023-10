Pure Storage lança solução com IA para DRaaS

A Pure Storage anunciou novidades de resiliência de dados, incluindo o Pure Protect//DRaaS, uma solução exclusiva de Recuperação de Desastres como Serviço (DRaaS), novas garantias de eficiência energética para seu portfólio Evergreen e serviços de armazenamento escalonáveis alimentados por IA por meio de sua plataforma de gerenciamento Pure1 para empresas no mundo inteiro.

Com o lançamento da recuperação de desastres com base no consumo por meio do Pure Protect, um sistema exclusivo de pontuação de resiliência de dados por meio do Pure1 e atualizações nas assinaturas Evergreen que incluem um novo compromisso Paid Power and Rack, a Pure Storage permite que as empresas adotem uma estratégia de armazenamento completa de ponta a ponta que garante resiliência de dados, reduz custos de mão de obra, acelera iniciativas de sustentabilidade e oferece benefícios incomparáveis de TCO.

A taxa de ataques de ransomware e a frequência cada vez maior de desastres naturais estão prejudicando a continuidade dos negócios com mais frequência a cada dia. Embora muitas empresas reconheçam a importância de um plano de recuperação de desastres (DR), as soluções atuais de DR disponíveis no mercado são complexas, caras e disruptivas. Da mesma forma, a atual crise de energia, as novas regulamentações ambientais e os imperativos éticos para melhorar a sustentabilidade corporativa levaram as empresas a estabelecerem metas ambiciosas de emissão zero, mas o cálculo das demandas de energia do data center tradicional continua sendo um desafio. E com a digitalização em escala e a proliferação e fragmentação de dados, o gerenciamento de operações de ponta a ponta agrava ainda mais a escassez de habilidades e de orçamento para a TI.

"As empresas são desafiadas por um cenário de negócios em evolução –a inovação está em alta, mas as ameaças à segurança de dados também, as fontes de energia estão se expandindo, mas as mudanças climáticas devem ser abordadas, e a participação no mercado de trabalho está em alta, mas os orçamentos estão apertados e é mais difícil encontrar talentos. O lançamento do Pure Protect//DRaaS, as operações exclusivas de ciclo de vida de assinatura de recursos Pure1 e um compromisso de sustentabilidade pioneiro no mercado enfatizam o compromisso da Pure de fornecer os serviços de armazenamento mais seguros, inteligentes e eficientes em termos de energia exigidos pelas empresas modernas", diz Prakash Darji, vice-presidente e gerente geral da Unidade de Negócios de Experiência Digital da Pure Storage.

O lançamento do Pure Protect //DRaaS e as atualizações no portfólio Evergreen da Pure Storage abordam esses pontos críticos do setor e estabelecem também novos marcos para a centralização no cliente, garante a Pure Storage.