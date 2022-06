Ransomware e medo de invasão, riscos enfrentados pelas empresas no Brasil em 2022

Os cibercriminosos sabem muito bem com se aproveitar da dependência tecnológica das pessoas, e as empresas brasileiras estão preocupadas com isso.

De acordo com um levantamento sobre cibersegurança da Sophos, ao menos 55% das organizações no Brasil foram atingidas por pelo menos com um golpe de ransomware –um tipo de malware que ameaça publicar os dados pessoais da vítima ou bloquear perpetuamente o acesso a eles, a menos que um resgate seja pago– em 2021, contra os 38% registrados em 2020. A alta, no entanto, está em linha com o que tem sido observado no mundo: os ataques globais subiram de 37% em 2020 para 66% em 2021.

A boa notícia para o Brasil é que o país não está mais entre os líderes no ranking de países mais atingidos por ataques de ransomware: em cinco anos, saiu do top 5 para a penúltima colocação entre os 31 países analisados.

Segundo as informações da empresa de segurança, 79% das respostas a incidentes registradas no último ano foram relacionadas ao sequestro digital, modalidade que tem registrado alta nos últimos cinco anos e que não dá o menor sinal de desaceleração.

Esta informação coincide com o novo relatório “Como os executivos de empresas interpretam a ameaça do ransomware”, da empresa de segurança digital Kaspersky, que mostrou que em 78% das organizações brasileiras que já foram atacadas pelo malware, os líderes optariam por pagar o resgate caso enfrentassem novo ataque.

Segundo o relatório, quase 68% dos entrevistados no Brasil já pagaram pela liberação de documentos. Além disso, as organizações que foram vítimas de ransomware estão mais propensas a pagar o resgate no caso de um novo ataque (88%). O mais surpreendente é que 41% dos líderes de organizações brasileiras disseram que pagariam imediatamente o resgate para ter acesso aos dados criptografados —ou seja, para quase metade dos líderes, essa medida é a melhor solução.

O relatório mostra ainda que 56% das empresas no Brasil afirmam ter sofrido incidentes de ransomware e 54% preveem que sua empresa sofrerá um ataque em algum momento, pois consideram esta ameaça como o cibercrime mais provável de acometer seus negócios.

Ataques de ransomware aumentam a cada ano A Check Point Software Technologies, fornecedora de soluções de cibersegurança, revelou um aumento de 14% ano a ano nos ataques de ransomware globalmente. Além disso, uma em cada 60 organizações no mundo são impactadas por ataques de ransomware semanalmente, com um custo que chega a ser sete vezes maior que o do resgate pago. A empresa destaca como o ransomware evoluiu nos últimos anos: em 2017, quando foi feito o WannaCry, o primeiro ataque global multivetorial de sequestro de dados, o valor pedido pelo resgate foi de apenas US$ 300. Nos últimos cinco anos, porém, ataques direcionados e sofisticados que afetam empresas de todos os setores tem levado a extorsão à casa dos milhões. A empresa de TI Kaseya, por exemplo, que enfrentou um ataque em 2021, recebeu um pedido de resgate de US$ 70 milhões. As modalidades de trabalho remoto e híbrido, com a adoção acelerada da nuvem, abriram novas oportunidades para os atacantes explorarem, e a sofisticação dos ataques está aumentando, com casos de dupla e até tripla extorsão. Na dupla extosão, os cibercriminosos ameaçam publicar informações privadas e exigem resgate não apenas da própria organização infectada, mas também de seus clientes. Na tripla extorsão, o pedido de resgate pode afetar ainda os fornecedores.