Como o backup pode ajudar no combate aos crimes digitais?

Celebrado todo dia 31 de março, o Dia Mundial do Backup é um lembrete da importância de mantermos nossas informações seguras, especialmente em tempos em que a inteligência artificial (IA) é explorada por cibercriminosos para aperfeiçoar e expandir o volume dos ataques cibernéticos contra organizações e cidadãos. Em função disso, o backup é um ótimo aliado para garantir que tudo fique bem desde que associado a outros elementos de recuperação de dados e continuidade de negócios.

De acordo com o Relatório de Tendências em Proteção de Dados da Veeam 2024, os ciberataques já são a principal causa de interrupções nos negócios. O relatório revela que 76% das organizações foram atacadas pelo menos uma vez nos últimos 12 meses, e apenas 13% afirmam conseguir orquestrar com sucesso a recuperação durante uma situação de desastre. Além disso, a pesquisa também mostrou que 93% dos ciberataques visam o armazenamento de backup para forçar o pagamento do resgate – em caso de sequestro de dados (ransomware).

É justamente por isso que o backup evoluiu nos últimos anos a fim de proteger cidadãos e organizações contra ataques que miram essa forma de armazenar os dados. A necessidade de backups imutáveis e protegidos contra modificações se tornaram fundamentais, caso um hacker acesse os seus sistemas, impedindo-o de apagar ou criptografar seus backups.

Além disso, contar apenas com um HD externo não é suficiente. O uso de soluções de backup baseadas em nuvem é mais uma garantia de acessibilidade e proteção extra se algo de pior acontecer. Com backups na nuvem, seus dados ficam mais seguros, mesmo que um desastre físico ou natural aconteça, como um incêndio, furto, enchentes, entre outros incidentes.

Como dito inicialmente, ter um backup é ótimo, mas ele precisa ser eficiente e integrado a demais elementos que ajudem a restaurar os dados e retomar às atividades rapidamente. Felizmente existem tecnologias que, não apenas acrescentam camadas de proteção extra aos dados, como garantem a sua rápida restauração, permitindo que empresas e usuários voltem ao trabalho o mais rápido possível.

Para finalizar, a regra 3-2-1-1-0 é uma estratégia de backup bastante recomendada para reduzir ainda mais as chances de você perder dados críticos. Ela consiste em ter três cópias dos dados, armazenar os dados em dois tipos de mídia diferentes, manter uma cópia fora do local, ter uma cópia offline ou imutável e realizar testes periódicos para assegurar zero falhas. Essa técnica diminui significativamente o risco de perder informações, seja por falhas de hardware, ataques cibernéticos ou desastres naturais.

Como você pode ver, o backup evoluiu muito nos últimos anos, sendo um aliado fundamental no combate aos crimes cibernéticos. Em uma realidade cada vez mais digital, aprendemos que falhas acontecem e ser atacado é apenas uma questão de “quando”. Por isso, é melhor estar preparado, já que qualquer deslize pode ser crítico para o seu negócio ou vida pessoal. Você não vai querer correr esse risco, certo?

Sobre o autor: Marcio de Freitas é System Engineer Manager na Veeam Software.