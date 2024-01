5 recomendações estratégicas da IBM para uma nuvem híbrida bem-sucedida

A nuvem híbrida se tornou uma escolha estratégica da infraestrutura tecnológica das empresas, proporcionando a interoperabilidade e portabilidade que precisam para acessar os dados onde e quando precisarem. Ainda, construir um ambiente híbrido cria desafios únicos: toda organização deve lidar com sua própria infraestrutura, cargas de trabalho distintas, processos de negócios e necessidades dos fluxos de trabalho.

Para definir uma estratégia de cloud híbrida bem-sucedida, IBM recomenda 5 passos:

1. Criar uma visão e determinar os casos de uso de negócio Uma estratégia de nuvem híbrida deve emergir de um plano de visão claro que reflita os objetivos de negócio (como melhorar a experiência do cliente ou otimizar custos) e articule os casos de uso de negócios proveitosos. Por exemplo, uma abordagem de nuvem híbrida pode se usar para backup e recuperação de desastres, envolvendo a criação ou atualização das cópias de arquivos, armazenamento em locais remotos e uso das cópias para continuar as operações no caso de corrupção de dados, ciberataque ou desastres naturais.

2. Determinar as necessidades de migração para a nuvem e os workloads A migração para a nuvem emergiu como uma estratégia empresarial vital para melhorar a eficiência de TI e a redução de custos. As empresas adotam diversas abordagens para a migração, como "lift-and-shift", refatorização ou reconstrução de novos aplicativos para rearquitetar. Um aspecto fundamental desta estratégia envolve a avaliação dos workloads ou cargas de trabalho no ambiente híbrido. Cargas de trabalho relacionadas a conteúdo da web, análise de big data e IA se beneficiam particularmente da infraestrutura híbrida.

3. Escolha os melhores parceiros de serviços em nuvem Uma visão pode se transformar em um plano de ação ao escolher os provedores certos de serviços de nuvem. É importante selecionar uma plataforma de nuvem híbrida unificada que ofereça um conjunto abrangente de serviços, complementado por uma ferramenta de orquestração versátil e capaz de implantar cargas de trabalho perfeitamente em diversas nuvens. Depois, o alinhamento das parcerias do ecossistema multinuvem em uma única estratégia, reúne os melhores serviços e tecnologias em nuvem.

4. Avaliar os custos gerais Os provedores de serviços em nuvem oferecem diferentes modelos de preços e níveis de serviço para ajudar as empresas a alinhar os recursos e custos de TI na nuvem com as necessidades e o valor dos aplicativos. Os custos podem subir mais do que o previsto, especialmente com vários fornecedores envolvidos, e é por isso que o monitoramento dos gastos de nuvem é chave. Ferramentas de software de otimização dos custos de nuvem ajudam a monitorar as demandas de workloads para um desempenho máximo dos custos.