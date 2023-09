Entenda quais são os benefícios da adoção da nuvem pelas empresas

O painel "A nuvem está em todo lugar" deu início ao evento Cloud Evolution Forum, promovido pela TI Inside, em 4 e 5 de setembro. Participaram do debate os especialistas Maurício Ohtani, senior advisor da TGT ISG, Paulo Andrade, CEO da IturanMob e Ingrid Imanishi, diretora de soluções avançadas da NICE. Eles discutiram a tendência de crescimento do mercado de nuvem no Brasil e forneceram conselhos a empresários que estão iniciando sua jornada de adoção de cloud.

Os painelistas explicaram que a pandemia impulsionou a migração das organizações para a nuvem. Esta pode oferecer maior agilidade, flexibilidade e escalabilidade às organizações. "A nuvem transformou o cenário, viabilizando negócios e reduzindo custos", resume Imanishi. Esse cenário tem propiciado, inclusive, o surgimento de companhias totalmente digitais.

Escolhas seguras desde o início Também cresceu o número de provedores de serviços de nuvem no Brasil. Mas Ohtani alerta que é preciso ter cuidado ao escolher um deles: "Notamos que, embora existam mais empresas nesse ramo, nem todas possuem o mesmo nível de portfólio e a mesma qualidade de ofertas de serviços". Ao eleger um provedor de nuvem confiável, a empresa pode aumentar sua agilidade e responder melhor às demandas do mercado. Ainda assim, há determinados dados e aplicações que podem ser mantidos no sistema on-premise. "Nem tudo precisa ir pra nuvem", aconselha Ohtani. Além disso, alguns negócios precisam ter um processamento de dados local, por questões de regulamentação do país ou da região.

Facilidades da nuvem Se realmente houver a necessidade de implementar a nuvem, a empresa poderá colher inúmeros benefícios. O principal deles é a redução de custos, uma vez que os provedores de cloud contam com recursos, ferramentas e profissionais capacitados para gerenciar dados. Ainda assim, é necessário que as empresas contem com seus próprios departamentos e pessoal para poder tirar proveito desse recurso. Imanishi acrescenta que negócios menores costumam ter mais facilidade para migrar seus dados para cloud. É válido mencionar, ainda, que diferentes tipos de nuvem trazem diferentes vantagens. Uma dessas modalidades é a nuvem privada, que é utilizada por uma única organização, reunindo seus serviços e infraestrutura em um só centro de dados. Como tudo fica reunido em um local, a vantagem é que a empresa poderá ter controle sobre tudo o que acontece no sistema. A nuvem pública, por sua vez, é compartilhável entre várias organizações e reúne recursos em data centers distribuídos ao redor do mundo, que podem ser acessados por várias empresas e usuários. As principais vantagens desse tipo de nuvem são a implantação automatizada (não é preciso investir em infraestrutura), a versatilidade e o custo de propriedade relativamente reduzido. Já a nuvem híbrida é uma combinação das nuvens privada e pública. Esse modelo gerencia as cargas de trabalho dos aplicativos em ambos os ambientes e permite a migração contínua dessas cargas entre as nuvens, conforme as necessidades dos negócios. A vantagem do modelo híbrido é que ele permite criar configurações mais versáteis com base nas demandas específicas de cada empresa.