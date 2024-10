O que é cloud compliance e como implementá-la na sua organização

A conformidade na nuvem ou cloud compliance é o processo de garantir conformidade com os requisitos regulatórios nacionais e internacionais dentro do âmbito da computação em nuvem. A prática também envolve a busca pelo cumprimento das melhores práticas da indústria, por meio do uso de frameworks e de benchmarks.

Empresas que ofereçam ou usem serviços baseados em nuvem precisam agir de acordo com diferentes legislações em territórios distintos. No Brasil, por exemplo, é preciso atender aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Na Europa, a lei vigente é a GDPR, enquanto quem opera nos EUA deve ter atenção com o programa FedRAMP.

A conformidade com essas legislações precisa fazer parte da discussão da sua organização desde a primeira reunião de planejamento. Para atingir o compliance, você deve implementar medidas de segurança robustas, realizar auditorias com regularidade e promover um monitoramento contínuo em busca de vulnerabilidades.

Uma falha de segurança ou um vazamento dessas informações pode resultar em multas pesadas e a destruição da reputação da sua empresa. Como consequência, sua companhia pode perder a lealdade dos seus clientes e ter dificuldades no relacionamento com outros stakeholders.

Isso é especialmente importante porque as empresas estão lidando com mais dados do que nunca. É preciso resguardar informações sensíveis como dados de cartão de crédito, endereços e documentos pessoais. Além das informações dos clientes, as organizações também precisam lidar com documentos proprietários, registros financeiros e propriedade intelectual.

A conformidade com as legislações que regem o processamento de dados na nuvem é essencial para proteger dados sensíveis dos seus clientes ou parceiros. De forma geral, os artigos dessas leis foram criados pensando com o objetivo de exigir a implementação de medidas robustas de segurança.

Ao trabalhar com cloud compliance, sua empresa não apenas segue as regras, mas também resguarda operações, reputação e a confiança dos clientes. Estas são as principais vantagens de se ter conformidade na nuvem: vantagem competitiva, lealdade dos consumidores, gestão de riscos, aderência legal e privacidade dos dados.

Como tratar dados na nuvem com transparência e conformidade?

Mesmo que haja a contratação de um serviço de terceiros, não é possível terceirizar a responsabilidade pelo compliance, esta é dividida com o provedor do serviço. Tanto que as principais plataformas de nuvem já preveem em seus contratos que vão cuidar do seu próprio lado da conformidade.

Isso ainda deixa a empresa responsável pela outra metade das responsabilidades. Para ajudar a lidar com tudo isso, abaixo segue um passo a passo de como tratar dados na nuvem com transparência e conformidade:

1. Definir o modelo de responsabilidade compartilhada

Tanto a empresa quanto a provedora do serviço cloud possuem certo nível de responsabilidade em relação a segurança e conformidade. O grau de compromisso de cada uma vai depender do modelo de serviço: Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) ou Platform as a Service (PaaS).

Geralmente, o provedor do serviço na nuvem é responsável por garantir que esteja tudo certo com a infraestrutura da nuvem — incluindo servidores físicos, redes e bancos de dados. Já a empresa que contrata os seus serviços deve cuidar do compliance dos dados armazenados no cloud, assim como gerir o acesso dos usuários.

2. Criar uma estrutura de governança

Algo fundamental para alcançar o cloud compliance é implementar um sistema robusto de governança. Ou seja: mecanismos, processos e políticas para controlar e monitorar o ambiente em nuvem.

Defina componentes como gestão de riscos, gestão de mudanças e gestão de políticas. Ao criar todo esse framework de governança, você garante que terá uma abordagem estruturada para gerir as operações na nuvem.

Isso permite atender ao que pedem as legislações dos países onde você opera. Se fizer tudo certo nesta etapa, sua empresa também estará de acordo com os padrões da indústria e políticas organizacionais.

3. Desenvolver uma estratégia de conformidade

Avalie as legislações vigentes na região onde sua organização opera, levando em conta a natureza dos dados que têm em sua posse e a indústria onde opera. Assim que tiver todas as informações, você deve anotar as ações necessárias para garantir o compliance em primeiro lugar. Depois, crie uma documentação com o que é preciso para mantê-lo nos meses e anos subsequentes.

Preveja auditorias internas periódicas e relatórios de segurança. Essas auditorias ajudam a encontrar falhas nos seus processos, assim como destacar o trabalho que precisa ser feito.

Ao juntar isso com relatórios detalhados, é possível tomar melhores decisões e formular políticas superiores no futuro. Esses elementos devem ser tratados como marcos importantes do seu sistema de compliance.

4. Manter a documentação atualizada

Não basta só criar os documentos, é preciso também atualizá-los de maneira frequente. Isso inclui arquivos de políticas, manuais de procedimentos, relatórios de auditoria, registros de incidentes e certificações de conformidade.

Isso não apenas vai facilitar provar seu compliance para os auditores e reguladores, como também vai agilizar a troca de conhecimento e a continuidade na sua empresa. Afinal, isso permite que todos os stakeholders tenham um entendimento claro dos requisitos e práticas de conformidade na sua organização.

5. Continuar monitorando e atualizando medidas de conformidade

Como você já deve ter percebido, o compliance é um projeto contínuo e em constante evolução. Portanto, você deve continuar monitorando e atualizando suas medidas de conformidade.

É só desse modo que dá para garantir que seu ambiente de nuvem estará de acordo com os avanços tecnológicos e as legislações que os acompanham. Você deve conferir regularmente o estado e o desempenho do seu compliance.

Caso algo esteja saindo do planejado, é preciso revisar e melhorar as medidas de conformidade. Para isso, é possível se basear nos resultados de seus monitoramentos, em mudanças de padrões ou até nas necessidades da sua empresa.

Concluir a implementação do cloud compliance na organização não é apenas uma questão de atender requisitos legais, mas também uma estratégia necessária para a proteção e o sucesso do seu negócio.

Ao seguir as melhores práticas descritas neste artigo, a companhia estará mais bem preparada para mitigar riscos, proteger dados sensíveis e fortalecer a confiança dos clientes.

O compliance não deve ser visto como um obstáculo, mas como uma oportunidade de melhorar a governança, aumentar a competitividade e promover um relacionamento mais sólido com parceiros e consumidores. Implementá-lo com consistência é um passo fundamental para o crescimento sustentável e responsável no mercado digital.

Sobre o autor: Fernando Engelmann é diretor de Tecnologia da SoftExpert.