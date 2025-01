Nove dicas para empresas protegerem os dados hospedados em nuvens

O dia 28 de janeiro é conhecido como o Dia Internacional da Proteção de Dados, e muitas vezes todos estes dados pessoais e sensíveis são enviados para o armazenamento digital na nuvem, tanto de pessoas físicas quanto de empresas. Por isso, a data se torna tão importante com o objetivo de reforçar tecnologias e as melhores práticas para garantir a segurança dos dados na nuvem e construir um futuro digital mais seguro e confiável.

Para entender melhor como funciona o sistema e como as empresas que oferecem os serviços em nuvem trabalham junto à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), consultamos Vinicius Pontes, chefe de estratégia e arquitetura de plataformas em nuvem da Nexxt Cloud, que fornece informações sobre o assunto.

De acordo com ele, a data é relevante para o setor das empresas de tecnologia em nuvem destacarem a necessidade de práticas robustas de proteção de dados para garantir confiança e conformidade em um mundo totalmente digitalizado. “Com o aumento exponencial do volume de informações armazenadas e processadas na nuvem, a proteção de dados tornou-se um dos principais desafios para empresas e usuários finais”.

Um estudo recente da Gartner estima que, até 2025, mais de 85% das organizações globais adotarão a nuvem como principal infraestrutura de TI. Esse cenário exige não apenas inovação tecnológica, mas também conformidade com regulamentações rigorosas, como a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na Europa.

Para as empresas que operam no setor de nuvem, a proteção de dados vai além da segurança da informação. Trata-se de um pilar essencial para construir um laço com clientes e parceiros. Violações de dados, vazamentos ou falhas de segurança podem resultar em prejuízos financeiros, danos à reputação e penalidades legais, diz Vinicius.

Medidas de segurança para proteger os dados em nuvem De acordo com o executivo da Nexxt Cloud, a proteção de dados na nuvem exige uma combinação de tecnologias avançadas, políticas robustas e uma cultura organizacional focada em segurança. “Ao implementar essas medidas, as empresas podem reduzir significativamente os riscos associados ao armazenamento de dados na nuvem, garantindo a confidencialidade, integridade e disponibilidade de suas informações”, diz ele. Além disso, a adoção de práticas proativas e a colaboração com provedores de nuvem confiáveis são essenciais para manter a resiliência contra ameaças em constante evolução. Entre elas: Criptografia de dados;

Autenticação forte e Controle de ccesso;

Monitoramento e detecção de ameaças;

Backup e Recuperação de desastres;

Conformidade com regulamentações;

Proteção contra malware e ransomware;

Educação e conscientização dos funcionários;

Segurança em ambientes multicloud e híbridos;

Atualizações e gerenciamento de vulnerabilidades. Segundo a Nexxt Cloud, as empresas de nuvem que adotarem as principais tendências em tecnologia de proteção de dados nos próximos anos estarão melhor posicionadas para enfrentar os desafios de proteção de dados. As tendências a ser adotadas incluem: Criptografia quântica e pós-quântica;

Confidential computing;

Zero Trust Architecture (ZTA);

Inteligência artificial (IA) e Machine Learning (ML) para segurança;

Gerenciamento de identidade e acesso avançado (IAM);

Proteção de dados descentralizada com blockchain;

Privacidade de dados por design e por padrão;

Segurança em ambientes multicloud e híbridos;

Resiliência cibernética e Recuperação de desastres;

Conformidade automatizada e Governança de dados;

Segurança para IoT e Edge Computing;

Conscientização e treinamento em segurança. “A combinação de tecnologias avançadas, como criptografia pós-quântica, Confidential Computing e IA, com práticas robustas de governança e conformidade, garantirá a segurança e a privacidade dos dados em um cenário de ameaças cada vez mais complexas. Além disso, a integração de soluções inovadoras e a promoção de uma cultura de segurança serão essenciais para construir confiança e resiliência no ambiente de nuvem", argumenta Vinicius.