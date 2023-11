Everest Digital utiliza Nutanix para impulsionar transformação digital no Centro-Oeste

O mercado de data center no Brasil tem expectativa de crescimento de 15% ao ano até 2030, tendo a região Centro-Oeste como uma das principais interessadas. A Everest Digital vem atender esta demanda oferecendo ambiente e conhecimento tecnológico de ponta, suportando a transformação digital do ecossistema empresarial por meio da facilitação do investimento em grandes fabricantes globais de tecnologia, como a Nutanix.

A Everest Digital, empresa do grupo Soluti, aliou-se à Nutanix para construir o primeiro e único Data Center certificado Tier III Managed Service Provider (MSP) no Centro-Oeste do Brasil, criando a Everest Cloud. A nova empresa –primeiro provedor Nutanix de serviços Cloud América Latina– conta com infraestrutura de nuvem híbrida com soluções Nutanix e irá oferecer serviços de cloud, segurança e demais soluções de TI às empresas. O objetivo da nova organização é auxiliar empresas no Brasil e América Latina na jornada de transformação digital, gerando diferenciais competitivos em seus negócios.

Segundo a Everest Digital, o interesse se revelou maior que o esperado: se a princípio o foco era atender ao agronegócio, rapidamente estendeu-se a outras áreas como hospitais, shoppings e empresas não só no Centro-Oeste, mas também nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. “Um dos fatores deste sucesso é o fato de a Nutanix ser uma solução de cloud híbrida, conferindo ao cliente liberdade de escolha para manter aplicações que já desfruta na cloud pública ou mover carga de trabalho entre as plataformas, de acordo com o ambiente mais adequado. Isso gera mais economia e satisfação para o cliente, de um lado, e oportunidade de negócios para a Everest Cloud do outro”, diz um comunicado de imprensa.

A Everest implementou praticamente todo portfólio Nutanix em sua Cloud conseguindo entregar soluções inovadoras aos clientes finais. A implementação realizada, acelerou o time-to-market da Everest e, consequentemente, a migração de workloads críticos dos clientes para a estrutura da nuvem.

Além dos produtos, a Everest contou com consultoria da Nutanix para efetivação dos serviços, proporcionando à empresa: implementação de stack completo de soluções Nutanix em curto espaço e tempo; habilidade de propor alternativas para transformar um ambiente Nutanix em um ambiente multitenant; apresentar opções de soluções que o cliente não era capaz de enxergar inicialmente; e consultoria para indicar tecnologias e recursos totalmente adequados.

“Antes, fazíamos o onboarding de um cliente em três semanas, hoje fazemos em três dias. Realizamos toda uma migração cloud do data center da Soluti com o software da Nutanix para fazer tudo funcionar de forma virtual e acelerar os processos, incluindo o banco de dados. Isso costuma ser um desafio, mas na Everest Cloud passou para um tempo de dez minutos, tanto que renomeamos para: ‘Database in Minutes’. Eu não tenho mais que esperar dias, consigo provisionar um database em alguns minutos com a solução Nutanix, acelerando o go live do meu cliente”, apontou Gleysson Klynger de Moura Araújo, CEO da Everest Digital.

Leonel Oliveira, diretor geral da Nutanix Brasil, comemora tais resultados e aponta que qualidade dos serviços da Everest junto com as soluções Nutanix incorporadas fazem diferença para os negócios da região Centro-Oeste. “É prazeroso ver a tecnologia sendo um importante suporte à expansão e à modernização de setores cruciais como Agronegócio, Saúde e Varejo”, aponta Oliveira.

O Grupo Soluti é uma empresa especializada em identidade digital sediada em Goiânia (GO). Em 2022, investiu na construção de um data center para ramificar seu mercado de atuação por meio da Everest Digital. Neste desafio, Everest buscou alianças estratégicas com fabricantes listados no topo do Quadrante Mágico do Gartner e como parceiros de longo prazo. Desta forma, a Nutanix foi escolhida para compor as soluções de nuvem da Everest diante de fatores como segurança, robustez e simplicidade de gestão e para iniciar a operação, presando pela qualidade e experiencia do cliente.