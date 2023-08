Nutanix lança plataforma para IA generativa, GPT-in-a-Box

A Nutanix lançou o Nutanix GPT-in-a-Box, uma solução indicada a empresas que buscam impulsionar a inteligência artificial (IA) e o machine learning (ML), mantendo o controle sobre seus dados. A nova oferta é uma plataforma pronta para IA definida por software full-stack, ou seja, um conjunto de tecnologias utilizadas para criar aplicações. O anúncio, juntamente com serviços, tem a missão de ajudar as organizações a dimensionarem e a configurarem a infraestrutura de hardware e software com a incorporação da IA.

O lançamento é capaz de implantar um conjunto de Modelos de Linguagem Grandes (Large Language Model ou LLM) usando a IA de código aberto e frameworks MLOps (Machine Learning Operations) na plataforma de Nutanix Cloud Platform.

O MLOps é um processo da engenharia de aprendizado de máquinas que busca otimizar a ciência de dados por meio de boas práticas e modelos de machine learning. “São os modelos de ML que tornam a aplicação, execução e uso da inteligência artificial nos dados um sucesso. Assim, o Nutanix GPT-in-a-Box entrega aos clientes infraestrutura pronta para AI para ajustar e executar transformadores pré-treinados generativos (generative pre-trained transformer ou GPT), incluindo LLMs na borda ou em seu datacenter”, disse eles do Nutanix.

Segundo a Nutanix, da transcrição automatizada de documentos internos à pesquisa em alta velocidade de conteúdo multimídia e análise automatizada, muitas organizações veem boas oportunidades de desenvolvimento e evoluções com IA, mas estão enfrentando preocupações crescentes com vazamento de propriedade intelectual, conformidade e questões de privacidade. Além disso, organizações que buscam construir um ambiente pronto para IA esperam oferecer o melhor suporte a administradores e cientistas de dados de ML, enquanto a perspectiva de altos investimento em IA –ainda é um desafio às empresas em suas estratégias de adoção de IA e ML.

“À medida que os clientes procuram projetar e implementar soluções de IA generativas, eles se deparam com dificuldades para equilibrar o conhecimento necessário para instalar, configurar e executar essas cargas de trabalho com preocupações sobre a segurança de seus dados e proteção do IP da empresa –tudo isso enquanto controlam os custos”, explica Greg Macatee, analista de Pesquisa Sênior da IDC do Grupo de Sistemas, Plataformas e Tecnologias de Infraestrutura.

A solução GPT-in-a-Box da Nutanix possui infraestrutura de IA controlada pelo cliente pronta para uso na borda ou no datacenter principal, além de permitir a execução e ajustes nos modelos de IA e GPT, mantendo o controle sobre os dados. Ainda, a fabricante fornece ofertas de segurança e proteção de dados.

“Potencializar a IA para ajudar nossos clientes de maneira mais eficaz é uma prioridade para nós, mas, como uma organização de serviços financeiros regulamentada, é necessário manter o controle total sobre nossos dados”, diz Jon Cosson, CISO da JM Finn. “A Nutanix Cloud Platform oferece o desempenho, a flexibilidade e a segurança necessários para implementar cargas de trabalho de IA com segurança”, concluiu JM Finn.