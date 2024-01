B3 desenvolve iniciativas de IA para aumentar a produtividade dos funcionários

A B3, bolsa de valores do Brasil, desenvolveu a plataforma B3 GPT, um conjunto de ferramentas que utiliza inteligência artificial (IA) para auxiliar os colaboradores na gestão do tempo e na produtividade.

O conjunto de ferramentas, desenvolvido ao longo de 2023, já conta com mais de 20 mil interações mensais em chat corporativo, criação de códigos de programação e identificação de mensagens-chave em documentos. O objetivo é incentivar o uso da IA ​​nas atividades diárias, para que o foco dos colaboradores seja direcionado para a inovação, a criatividade e a qualidade do seu trabalho.

A solução foi construída usando os serviços de IA do Microsoft Azure, incluindo o Azure OpenAI Service e o Azure AI Search.

Além do chat baseado em IA generativa, a plataforma B3 GPT oferece outros recursos como:

AskPDF, que apoia funcionários que precisam resumir mensagens importantes em documentos extensos, respondendo a perguntas sobre o conteúdo dos arquivos.

GPT-4, usado para criação de código de programação.

CloudAI, uma ferramenta para conduzir o onboarding de funcionários usando documentos internos e IA generativa. (A iniciativa foi vencedora do B3 AI and Data Hackathon, competição interna que reuniu profissionais de todas as áreas da empresa para inovar usando soluções baseadas em inteligência artificial.)

No B3 GPT também é possível personalizar o idioma das respostas por meio do “Jeito B3”, recurso que molda o formato do texto e o estilo das respostas de acordo com o comando do usuário.

Essas iniciativas são organizadas pela equipe de inteligência artificial da empresa, que promove o uso dessas tecnologias em todas as atividades da bolsa de valores brasileira além de quem trabalha com tecnologia. O objetivo é levar inteligência artificial a todas as áreas da B3 e tornar a empresa referência no mercado, utilizando tecnologia de ponta com segurança e melhores práticas.

Para apoiar o aprendizado dos funcionários na interação com essas ferramentas, a equipe forneceu guias de uso, treinamento, práticas de usabilidade de dados e diretrizes de segurança da informação.

Com foco na capacitação de equipes de engenharia de software e visando aumento de produtividade e qualidade de código, a B3 realizou um boot camp sobre uso de IA generativa no desenvolvimento de software utilizando GitHub Copilot e a plataforma B3 GPT.

“A inteligência artificial é uma tecnologia que vem transformando a forma como trabalhamos. Ela nos permite ser mais ágeis, estratégicos e eficientes no desenvolvimento de novas soluções para o mercado, sempre com foco no cliente final”, explica Rodrigo Nardoni, vice-presidente da Tecnologia na B3.

A bolsa de valores brasileira também participou do Programa Microsoft 365 Copilot Early Access. Através do preview eles foram alguns dos primeiros clientes a testar o Copilot para Microsoft 365, que funciona como um assistente de IA no trabalho e traz o poder da IA ​​de próxima geração às ferramentas de produtividade no local de trabalho da Microsoft. A ferramenta já está sendo utilizada em diversas áreas da empresa, como jurídica, por exemplo.

"Ao utilizar a IA como copiloto de trabalho, as empresas podem fornecer às suas equipes uma ferramenta que apoia a execução de tarefas, reduzindo o tempo gasto em algumas atividades operacionais e ao mesmo tempo as pessoas têm mais tempo para se dedicar à criatividade e ao pensamento estratégico. A B3 está incorporando esse conceito em todas as esferas da empresa e estamos trabalhando juntos para disseminar o uso da tecnologia", afirma Rodrigo Paiva, Vice-Presidente de Operações da Microsoft Brasil.