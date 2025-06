Microsoft Brasil disponibiliza curso gratuito de IA para PMEs

Microsoft Brasil anunciou o curso FluêncIA para Pequenos e Médios Negócios , uma série de vídeos educativos produzidos por especialistas da empresa, que oferecem dicas práticas e acessíveis para otimizar o dia a dia das empresas. O curso foi desenvolvido para ajudar pequenos empreendedores a entenderem e aplicarem a inteligência artificial em seus negócios.

Dividido em dez episódios, os conteúdos mostram desde conceitos básicos da IA até a criação de prompts eficazes para obter resultados com ferramentas de IA generativa.

O conteúdo está disponível permanentemente no canal oficial " Microsoft AI Skills " no YouTube, onde a empresa disponibiliza dicas sobre IA para iniciantes e profissionais em diversos níveis, em todo o mundo. Por meio do canal, a Microsoft oferece tutoriais, insights de especialistas e dicas acessíveis para ajudar diversos públicos a conquistarem confiança e resultados com o uso de inteligência artificial.

No curso FluêncIA para Pequenos e Médios Negócios, Rande Rodrigues, especialista técnico, e Liliane Lima, gerente de Canais da Microsoft Brasil, demonstram exemplos de como a IA generativa pode ser útil para PMEs, como automatizar tarefas repetitivas, melhor processos internos e criar uma base em análise de dados para guiar a tomada de decisões.

Uma das técnicas exploradas no curso é a OCFE - uma sigla para “Objetivo”, “Contexto”, “Fonte” e “Expectativas”. A técnica é essencial para criar prompts eficazes ao interagir com a inteligência artificial:

Objetivo refere-se ao que o usuário deseja obter como resposta da IA.

refere-se ao que o usuário deseja obter como resposta da IA. Contexto pode ser descrito como a razão pela qual a informação é necessária e a sua importância para o negócio, além de quem mais pode se beneficiar dela, como clientes ou parceiros.

pode ser descrito como a razão pela qual a informação é necessária e a sua importância para o negócio, além de quem mais pode se beneficiar dela, como clientes ou parceiros. Fonte indica onde a IA deve procurar as informações necessárias.

indica onde a IA deve procurar as informações necessárias. Expectativas devem descrever como o usuário espera que a IA responda para atender às suas necessidades.

Confira três exemplos de dicas práticas oferecidas no curso FluencIA para pequenas e médias empresas :

Automatização de tarefas repetitivas usando Microsoft Copilot

Análise de dados para tomada de decisões