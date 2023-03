Prefeitura de SP oferece 20 mil vagas em cursos de tecnologia da AWS e da Meta

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, lançou uma colaboração de capacitação com a Amazon Web Services (AWS). Desenvolvido para atender profissionais de todas as áreas, pequenos empreendedores, estudantes ou qualquer pessoa interessada em aprender e trabalhar com tecnologia, a colaboração vai oferecer quatro opções de capacitação: Computação em Nuvem; Curso de Cloud Practitioner; Marketing Digital e Metaverso; e Introdução à programação.

O Portal Cate conta com 20 mil vagas gratuitas, realizados por meio do Portal Tech, programa criado pela equipe de treinamentos massivos da AWS e pela Meta. O Portal Tech tem a missão de capacitar 50 mil pessoas em tecnologia até o fim de 2023. Destas vagas, 20,5 mil serão preenchidas por meio da plataforma Cate.

O Portal Cate é a plataforma de EAD (Ensino à Distância) da Prefeitura de São Paulo, produzida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O Portal oferece cursos gratuitos, dicas de inspiração, além de apresentar o painel de vagas de emprego disponíveis nas unidades presenciais dos Cates (Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) da Prefeitura de São Paulo. Desde sua criação, em 2019, a plataforma já realizou mais de 224 mil capacitações.

A colaboração entre Prefeitura, AWS e Meta tem o intuito de facilitar o acesso à capacitação de jovens e adultos que possuem interesse em atuar neste mercado, além do foco de aumentar a participação em tecnologia de grupos hoje sub-representados, como mulheres, negros e comunidade LGBTQIA+.

Além das vagas no Portal Tech, a equipe de treinamentos massivos da AWS oferecerá um curso de fundamentos de computação em nuvem e dará vouchers gratuitos para a certificação AWS Cloud Practitioner para 500 alunos formados em cursos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Fundação Paulistana. O AWS Cloud Practitioner é a certificação inicial da AWS que garante que a pessoa certificada tenha o entendimento de como funciona a nuvem e esteja apta para utilizar os seus principais serviços. Os certificados da AWS tendem a aumentar a empregabilidade e os níveis salariais de profissionais de tecnologia: de acordo com pesquisa da Enterprise Strategy Group, que ouviu mais de 1.000 pessoas certificadas, 74% dos entrevistados relataram salários mais altos como resultado das certificações.

As iniciativas de colaboração entre a AWS e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho fazem parte de um acordo assinado com a Prefeitura de São Paulo no final do ano passado. “Para nós é motivo de muito orgulho reforçar o nosso trabalho com marcas de peso e expressão como a Amazon Web Services, ainda mais quando a proposta é capacitar gratuitamente a população paulistana no setor de tecnologia, que é prioritário para o prefeito Ricardo Nunes”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Segundo a Paulo Cunha, diretor para o Setor Público da AWS no Brasil, "essa capacitação é um passo importante na trajetória profissional de qualquer pessoa que deseja ingressar em uma carreira na área de tecnologia e a AWS tem muito orgulho em poder fazer parte dessa iniciativa. Hoje em dia, as habilidades voltadas aos serviços de computação em nuvem, além de ajudarem a dar mais um passo rumo ao sucesso profissional, têm sido muito valorizadas pelas empresas. Com o avanço da adoção das novas tecnologias, profissionais com conhecimentos avançados sobre a nuvem têm mais chances de encontrar oportunidades em organizações de diversos setores e tamanhos, além da possibilidade de se destacarem em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo", diz Cunha.