AWS e ONGs oferecen capacitação para mulheres

A medida que o mundo se torna cada vez mais digitalizado, cresce a necessidade de as pessoas se prepararem com as habilidades certas em computação em nuvem e outras tecnologias. A AWS, desde 2017, em colaboração com instituições de ensino, ONGs e clientes, tem ajudado mais de 500 mil pessoas no Brasil a adquirir habilidades em nuvem, oferecendo cursos gratuitos para diferentes perfis de conhecimento.

Para marcar o mês das mulheres, a Amazon Web Services (AWS) realizará uma ação que visa treinar mais de 1.500 mulheres assistidas pelas Instituições, ONGs e Comunidades: Instituto Caldeira, PrograMaria Unisuam, Campinho Digital, Favela Summit, Escola da Nuvem, Ser Mulher em Tech, B2Mamy, Blackrocks, Proz Educação, AFESU e Transformar Tech.

A iniciativa faz parte do compromisso contínuo da AWS de capacitar e treinar pessoas em todo o país.



As atividades terão início no dia 8 de março, com uma apresentação remota na qual serão mostrados os detalhes do treinamento. Além de poderem conhecer e aprender os conceitos básicos da nuvem, as participantes contarão com a presença de profissionais mulheres que atuam na área de tecnologia para que possam se inspirar, esclarecerem dúvidas, compreenderem o papel transformador que a nuvem exerce e os diferentes caminhos que essa área de atuação permite seguir, dentro de empresas com áreas de tecnologia ou como empreendedoras.



O curso é baseado no AWS Certified Cloud Practitioner, programa de certificação da AWS que consiste em uma compreensão básica dos conceitos, serviços e terminologia da nuvem, além de aplicações práticas, conceitos de segurança e o impacto nos negócios. O programa é destinado a pessoas atuantes no mercado de tecnologia que não necessariamente exercem funções técnicas hoje, já que as participantes não precisarão ter experiência prévia com a nuvem ou até mesmo a Tecnologia da Informação.