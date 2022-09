AWS promove evento virtual para mulheres no setor de tecnologia

A Amazon Web Services (AWS) realiza na próxima quinta-feira, 15 de setembro, o evento virtual Mulheres em Cloud, com o objetivo de incentivar a entrada de mais mulheres no mercado de tecnologia.

A iniciativa faz parte do compromisso global da AWS de democratizar o acesso e o conhecimento sobre a computação em nuvem, e ampliar a diversidade entre os profissionais do setor, isso, dentro da missão na AWS de apoiar uma força de trabalho STEM (abordagem interdisciplinar inovadora que engloba temas como ciências, tecnologia, engenharia e matemática).

“A agenda, criada para inspirar, motivar e conectar alunas e educadoras, traz especialistas da AWS abordando temas como inclusão e diversidade, carreiras digitais, a jornada para a nuvem e os programas educacionais da AWS”, diz um comunicado de imprensa.

A agenda abordará temas como Inclusão e diversidade, Carreiras digitais, Equidade para aceleração de talentos, Jornada na nuvem, e Educação para a força de trabalho: programas educacionais AWS.

Os palestrantes confirmados para o evento são:

Zoraide Gomes (Cris dos Prazeres): ativista social na promoção da saúde e da educação. É agente de prevenção de saúde reconhecida pelo Ministério da Saúde, pelo seu trabalho empoderando jovens e mulheres como fundadora do Grupo PROA (Prevenção Realizada com Organização e Amor) na prevenção das IST’s. É também coordenadora do Vai na Web, um programa que qualifica jovens das classes C, D e E para o mercado da tecnologia, através do Instituto Precisa Ser, organização em que é vice-presidente.

ativista social na promoção da saúde e da educação. É agente de prevenção de saúde reconhecida pelo Ministério da Saúde, pelo seu trabalho empoderando jovens e mulheres como fundadora do Grupo PROA (Prevenção Realizada com Organização e Amor) na prevenção das IST’s. É também coordenadora do Vai na Web, um programa que qualifica jovens das classes C, D e E para o mercado da tecnologia, através do Instituto Precisa Ser, organização em que é vice-presidente. Isabela Monteiro : é Arquiteta de Soluções na AWS e apresenta forte entusiasmo pelas áreas de Analytics e Inteligência Artificial.

: é Arquiteta de Soluções na AWS e apresenta forte entusiasmo pelas áreas de Analytics e Inteligência Artificial. Janete Ribeiro: especialista em Analytics para América Latina na AWS, possui certificação em governança de dados pelo MIT. É embaixadora do WiDS (Women In Data Science), vinculado à Universidade de Stanford, professora de pós-graduação em Big Data & Analytics no SENAC, autora de livros sobre Pesquisa de Marketing e Inteligência de Mercado.

especialista em Analytics para América Latina na AWS, possui certificação em governança de dados pelo MIT. É embaixadora do WiDS (Women In Data Science), vinculado à Universidade de Stanford, professora de pós-graduação em Big Data & Analytics no SENAC, autora de livros sobre Pesquisa de Marketing e Inteligência de Mercado. Laura Santana: é pesquisadora e atua com educação há 10 anos. Ativista do movimento LGBTQIA+, trabalha na AWS com pautas de desenvolvimento de habilidades digitais na região da América Latina promovendo acesso à educação em nuvem para grupos socialmente vulneráveis.

é pesquisadora e atua com educação há 10 anos. Ativista do movimento LGBTQIA+, trabalha na AWS com pautas de desenvolvimento de habilidades digitais na região da América Latina promovendo acesso à educação em nuvem para grupos socialmente vulneráveis. Lohanny Edmond: líder em Educação para Força de Trabalho para a AWS no Brasil, gerenciando os programas educacionais AWS Academy & Educate em todo o território nacional.

líder em Educação para Força de Trabalho para a AWS no Brasil, gerenciando os programas educacionais AWS Academy & Educate em todo o território nacional. Marina Medeiros : é Solutions Architect na AWS.

: é Solutions Architect na AWS. Raquel Robinson: Account Manager na AWS, está na área comercial de TI há mais de 8 anos e tem acompanhado a transformação digital de diversas indústrias nos Estados Unidos e no Brasil.

Account Manager na AWS, está na área comercial de TI há mais de 8 anos e tem acompanhado a transformação digital de diversas indústrias nos Estados Unidos e no Brasil. Dra. Simone de Oliveira:Autora de livros, capítulos e artigos relacionados à Educação. Doutora em Informática na Educação (UFRGS), Mestre em Educação (UFRGS), Especialista em Informática na Educação, graduada em História e em Pedagogia. Founder e CPO da empresa Gomining.

A participação no Mulheres em Cloud é gratuita, e as interessadas devem se inscrever no site do evento.