Meta vai capacitar 50 mil pessoas para o metaverso com a AWS

A Meta, proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou uma iniciativa para capacitar 50 mil brasileiros em tecnologias voltadas às áreas de nuvem, marketing digital e tecnologias para o metaverso até 2023 com a Amazon Web Services (AWS), dentro de um novo programa chamado Portal Tech.

Voltado a jovens a partir de 18 anos e adultos, o programa terá como foco pessoas formadas em escolas públicas e priorizará a capacitação de mulheres, pessoas negras e pessoas da comunidade LGBTQIA+ nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Pernambuco, Alagoas e Amazonas. O anúncio foi feito no AWS Summit São Paulo.

Os certificados da AWS são bem aceitos pelo mercado e tendem a aumentar a empregabilidade e os níveis salariais. De acordo com pesquisa da Enterprise Strategy Group, que ouviu mais de 1 mil pessoas certificadas, 74% dos entrevistados relataram salários mais altos como resultado das certificações. Desde 2017, a AWS já treinou 300 mil pessoas em nuvem no Brasil e, mundialmente, a empresa está comprometida a fornecer treinamento gratuito em habilidades de computação em nuvem para 29 milhões de pessoas até 2025.

O Portal Tech faz parte da ampla iniciativa de treinamento massivo da AWS, que busca fechar a lacuna de talentos em computação em nuvem de forma inclusiva em toda a América Latina, e da Meta, que tem diversos programas para capacitar profissionais e empreendedores, especialmente de grupos sub-representados, de forma a aumentar a diversidade e equidade no setor. Para alcançar os grupos sub-representados no setor de TI que são alvo do programa, a campanha digital do Portal Tech irá utilizar ferramentas de geolocalização.

“Vimos o impacto positivo que as plataformas digitais tiveram nos últimos anos, ajudando pequenas empresas a encontrar sua clientela e a crescer. Queremos seguir estimulando o acesso a este círculo virtuoso por meio da capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade social, sejam elas jovens que dão os primeiros passos na carreira ou profissionais que buscam recolocação no mercado de trabalho. Olhando para o futuro, vislumbramos muitas oportunidades com o desenvolvimento do metaverso e queremos contribuir para a preparação desses profissionais desde já”, afirma Carol Ferracini, Head de Programas em Políticas Públicas da Meta para o Brasil.

“De um lado, temos um déficit estimado de 530 mil profissionais na área de TI até 2025, de acordo com a Brasscom, e, de outro, 10 milhões de brasileiros desempregados e 40% da população no mercado informal. A AWS está comprometida a conectar essas duas pontas e não poderíamos enfrentar esse desafio sozinhos, por isso contamos com o apoio dos nossos clientes, como a Meta. Por meio desse projeto, as duas empresas investem na geração de oportunidade econômica para grupos sub-representados no setor de tecnologia”, explica Cleber Morais, Diretor Geral para Setor Corporativo da AWS no Brasil.

O programa terá duas fases, com a primeira delas iniciando em agosto. Na primeira fase, o objetivo é capacitar 25 mil pessoas em curso de fundamentos da nuvem AWS, oferecido gratuitamente pela empresa de treinamento parceira da AWS, Ka Solution. Outras 25 mil pessoas terão acesso a cursos básicos gratuitos de realidade aumentada ( Spark AR ) e marketing digital na plataforma Blueprint da Meta.

A segunda fase será voltada a 2 mil estudantes moradores de 17 cidades –onde a escola profissional Proz Educação tem unidades físicas ou parcerias locais para o uso de computadores– que tenham feito o treinamento inicial e demonstrem interesse em trabalhar com essas tecnologias. Para participar, os candidatos deverão ter cursado o ensino médio em escola pública. Também serão observados critérios de gênero e raça, com prioridade para mulheres e pessoas negras. Os selecionados serão formados em Introdução à Programação em um curso online e presencial voltado a habilidades técnicas, como introdução à programação em Javascript, introdução a web services, Node JS e bancos de dados.

As cidades onde a Proz Educação tem unidades ou parcerias são: Diadema, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Carapicuíba, Sacomã e Campo Limpo, em São Paulo; Belo Horizonte, Contagem, Divinópolis, Juiz de Fora, Montes Claros e Uberlândia, em Minas Gerais; Curitiba; Goiânia; Recife; Maceió e Manaus, Amazonas. Os estudantes que não tiverem computador em casa poderão usar os equipamentos da Proz ou das organizações parceiras.

O objetivo institucional da Proz é compreender as necessidades do mercado e criar cursos que atendam aquele público específico. “Educação de qualidade aliada à prática do ambiente de trabalho é o foco da Proz. Nesse projeto com a AWS e Meta, desenhamos um programa voltado para a inclusão produtiva com objetivo de os participantes desenvolverem competências técnicas e socioemocionais para o mercado de tecnologia. Dessa maneira, os formandos terão uma oportunidade real de emprego”, afirma Lissa Collins, Diretora de Relações Corporativas da Proz.

Além disso, 1 mil formandos em Programação irão se especializar em computação em nuvem e participar de um curso preparatório para a prova de certificação AWS Cloud Practitioner. Os outros 1 mil receberão treinamento avançado em marketing digital e tecnologias para o metaverso e farão curso preparatório para obtenção de certificações da plataforma do Meta Blueprint.

Metade dos classificados receberá gratuitamente as certificações , de acordo com a performance no curso, e todos receberão suporte na criação de seus currículos e preparação para entrevistas de emprego, assim como serão conectados a oportunidades de emprego em empresas clientes e parceiras da AWS e da Meta que tenham vagas em nuvem, tecnologias para o metaverso e marketing digital.