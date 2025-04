Copa Colegial promove ideias com foco em IA, criatividade e liderança

A Copa Colegial de Empreendedorismo está com inscrições abertas até o dia 30 de abril para que estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas de todo o Brasil enviem suas ideias de negócio.

O projeto, criado por Roberto Miranda, da URM Education, tem como objetivo formar uma nova geração de jovens empreendedores por meio de uma trilha prática com inteligência artificial, produção audiovisual e desenvolvimento de habilidades como criatividade e liderança.

Os participantes concorrem a bolsas de estudo para o curso de graduação em Administração na Faculdade Roberto Miranda (URM), além de uma imersão no Silicon Valley Boot Camp, na Califórnia. A meta desta segunda edição é impactar 300 mil alunos, com apoio direto das escolas, que precisam se cadastrar para liberar o acesso dos estudantes ao programa.

A trilha educacional do programa inclui conteúdos sobre inteligência artificial, produção audiovisual e soft skills, oferecendo ferramentas para que os participantes transformem ideias em projetos de alto impacto. A iniciativa busca não apenas premiar boas ideias, mas formar estudantes capazes de liderar, inovar e se adaptar às novas exigências do mundo profissional.

Mais do que uma competição pontual, a Copa se consolida como uma plataforma de desenvolvimento de longo prazo, incentivando as escolas a incorporarem o empreendedorismo em suas rotinas pedagógicas. Os estudantes têm acesso a videoaulas, materiais didáticos e ao “Brain Game”, uma metodologia gamificada que auxilia na identificação dos perfis de aptidão dos participantes. Trata-se de uma abordagem inovadora que combina autoconhecimento e aprendizado técnico.

Um dos grandes destaques da iniciativa é a conexão direta dos jovens com nomes de referência no ecossistema empreendedor brasileiro. Os projetos finalistas são avaliados por uma banca composta por líderes como Caito Maia (Chilli Beans), Guga Stocco (Futurum Capital), Alex Soncini (VTEX) e Bernardo Carneiro (Stone), em uma final no estilo Shark Tank. Essa experiência prática aproxima os estudantes do ambiente real de negócios e fortalece suas redes de relacionamento desde cedo.

Após impactar mais de 118 mil alunos em sua primeira edição, a Copa Colegial de Empreendedorismo tem agora a meta de alcançar 300 mil jovens em todo o país. Ao promover a conexão entre escolas, estudantes, empreendedores e empresas parceiras, o projeto evidencia que é possível transformar o ensino médio em um terreno fértil para a inovação. “Nosso objetivo não é apenas criar novos negócios, mas desenvolver uma mentalidade empreendedora capaz de mudar trajetórias de vida”, afirma Roberto Miranda, idealizador da iniciativa.