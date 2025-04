Fundação Estudar prorroga inscrições para programa de bolsas na área de tecnologia

A Fundação Estudar decidiu prorrogar as inscrições do Programa de Bolsas Líderes Estudar, que está em busca de talentos na área de tecnologia, até o dia 18 de abril, possibilitando que os candidatos possam ter tempo de qualidade para refletir sobre a sua trajetória e contar sua história com profundidade.

A iniciativa da Fundação Estudar oferece bolsas que cobrem até 90% dos custos acadêmicos e despesas pessoais, como moradia, transporte, alimentação e livros, para estudantes brasileiros aceitos em instituições de excelência no Brasil e no exterior. Com tradição no oferecimento de bolsas de estudos na área tech, a Fundação agora unificou seu programa Líderes Estudar e Tech Fellow, ampliando o impacto na formação de talentos e fortalecendo conexões dentro da comunidade. O objetivo é atender à crescente demanda por profissionais qualificados no setor de tecnologia.

O Tech Fellow passa a ser uma vertente do Programa de Bolsas Líderes Estudar, direcionada a talentos das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), saúde, agroindústria e mercado financeiro, entre outras. Ao todo, são 15 bolsas exclusivas para a área tech.

A necessidade de profissionais qualificados em tecnologia nunca foi tão urgente. Segundo a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), o setor faturou R$ 707,7 bilhões em 2023, representando 6,5% do PIB nacional.

Desde sua criação, há 33 anos, o Programa de Bolsas Líderes Estudar já beneficiou mais de 900 talentos. Quem se torna fellow recebe suporte contínuo, o que impulsiona carreiras e fomenta conexões estratégicas. Segundo levantamento da Fundação Estudar, 76% dos bolsistas assumem cargos de liderança em até três anos após a formação, e 81% iniciaram seus próprios negócios depois de ingressarem no programa. Mais da metade desses empreendedores afirma que as conexões proporcionadas pela rede foram decisivas para o crescimento de suas iniciativas.

O programa busca brasileiros de até 34 anos que tenham excelência acadêmica, perfil realizador e ambição de causar impacto. “A integração do Tech Fellow ao Programa de Bolsas Líderes Estudar reforça nosso compromisso em desenvolver talentos que transformarão o Brasil. Queremos conectar jovens excepcionais a oportunidades que impulsionem suas carreiras e ampliem seu impacto na sociedade”, afirma Lucas Mendes, diretor-geral da Fundação Estudar.